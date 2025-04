Martijn Rozemuller (VanEck): ‘Volatiele tijd’

Het is een volatiele tijd op de aandelenmarkten wereldwijd, maar ik denk dat het nuttig is om deze in perspectief te plaatsen. De Visie van Martijn Rozemuller, CEO Europe VanEck.

Als reactie op de grootscheepse invoering van handelstarieven door de nieuwe Amerikaanse regering is de wereldwijde aandelenmarkt, zoals gemeten door de MSCI World Index, met meer dan 11,5% gedaald sinds de aankondiging op 2 april en met bijna 17% sinds de piek op 18 februari.

Volatiliteit is een integraal onderdeel van beleggen, hoe alarmerend deze episodes op dat moment ook lijken. In de afgelopen 25 jaar hebben aandelenmarkten verschillende vergelijkbare – en in sommige gevallen aanzienlijk ernstigere – dalingen doorstaan, zoals tijdens de Covid-19 crisis in 2020 (-34% in 33 dagen) en de wereldwijde financiële crisis van 2007 tot 2009 (-58% in 16 maanden), om zich vervolgens weer te herstellen en nieuwe hoogtepunten te bereiken. Het is een fundamenteel concept van beleggen dat een hogere volatiliteit iets is waarvoor je normaal gesproken op de lange termijn beloond zou moeten worden, volgens de financiële theorie (bijv. Markowitz, 1952). In het verleden behaalde resultaten zeggen echter niets over toekomstige resultaten en er kunnen geen garanties worden gegeven over de huidige marktontwikkelingen.

In tijden als deze herinner ik mezelf eraan om vast te houden aan mijn beleggingsstrategie voor de lange termijn, in plaats van me te laten beïnvloeden door macro-economische schommelingen. Academisch onderzoek en sectorstudies hebben herhaaldelijk aangetoond dat het erg moeilijk is om te timen wanneer beleggingen moeten worden gekocht en verkocht, zelfs voor hoogopgeleide professionals (bijv. Sharpe, 1975, Schwab, 2024).

De huidige situatie benadrukt twee van de blijvende principes van beleggen:

1. Diversificatie over landen, sectoren, effecten en beleggingscategorieën kan helpen om risico’s te beperken. Multi-asset strategieën kunnen beleggers een gestructureerde manier bieden om deze potentiële diversificatie binnen één beleggingsoplossing te realiseren.

2. Beleggen in overeenstemming met uw eigen risicobereidheid wordt normaal gesproken als verstandig beschouwd. Als u niet bereid bent om een hoge volatiliteit te accepteren, kunt u overwegen om conservatieve beleggingen te zoeken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20713 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht