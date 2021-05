VanEck: ‘Vraag naar waterstof zal vertienvoudigen’

“Klimaatverandering wordt gezien als de grootste uitdaging voor deze tijd”, zegt Martijn Rozemuller, CEO Europe van VanEck. “Als beleggingsmaatschappij kunnen we daar een aantal bijdrage aan leveren. Beleggingen worden gelukkig steeds duurzamer.”

Waterstof is daarin volgens Rozemuller een belangrijke ontwikkeling. “We staan op een kantelpunt.” In 2021 wordt hernieuwbare energie de grootse investeringspost in de Amerikaanse energiesector. De capaciteit in zonne-energie neemt toe en die van kolen staat onder druk. “Het olietijdperk loopt langzaam ten einde.”

Waterstofecosysteem

“De wereld stapt, stap voor stap richting een waterstofecosysteem, een keten waarbij energie met behulp van waterstof op verantwoorde wijze kan worden opgewekt.” Sterk zijn de ontwikkelingen in onder andere Europa, Zuid-Korea, Californië en Australië. “Het verwachte aandeel van waterstof in de wereldwijde energiemix zal toenemen van 2% in 2018 naar 13-24% in 2050.”

Waterstof speelt een belangrijke rol bij de opwekking van duurzame energie, energiedistributie en opslag. Eindtoepassingen die worden genoemd zijn vervoer, industriële energie, warmte en energievoorziening en industriële grondstof. “Het potentieel richting 2050 is enorm. De vraag naar waterstof zal in de komende jaren vertienvoudigen.” Waterstof zal financieel aantrekkelijker worden door de daling van de productiekosten.

Er zijn diverse soorten bedrijven die actief zijn in de waterstofsector van bedrijven die elektrolytische cellen produceren, tot bedrijven die zich bezighouden met opslag, de productie van brandstofcellen en bedrijven die zich enkel richten op waterstof. “Wij denken dat dit interessante bedrijven zijn om in te beleggen en hebben daarom de VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF ontwikkeld. Dat kunnen bedrijven zijn over de hele wereld.” De ETF’s worden in euro’s verhandeld op de Duitse en Italiaanse beurs.

