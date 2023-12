Martine Hafkamp: ‘Door AI worden marktbewegingen versneld ‘ + Mooie TIPS

Ook de Beste Beleggingsexpert van 2023 – Martine Hafkamp volgens de lezers van Cash – heeft het afgelopen jaar ervaren als een bewogen jaar. Wat is je het meeste bijgebleven?

“Het feit dat de centrale bankiers de geldmarkrente bleven verhogen en dat vervolgens de rente op de kapitaalmarkten ook flink steeg”, aldus Martine Hafkamp, Fintessa Vermogensbeheer, algemeen directeur. “Daardoor verdween de omgekeerde rentestructuur nagenoeg. De inflatie bleek nog sneller af te nemen dan dat deze eerder was opgelopen. Een daling van de inflatie in de Verenigde Staten van 9,0 naar 3,2 procent, in goed een jaar, was niet verwacht. Het zou er op kunnen duiden dat de centrale bankiers toch gelijk hadden met hun aanvankelijke bewering dat de opeens opgelopen inflatie slechts van tijdelijke aard zou zijn. Wat me ook is bijgebleven zijn de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI. Die hebben de beurzen een flinke boost gegeven.”

Hoe zijn jullie cliënten daarmee omgegaan?

“Onze cliënten hebben de marktontwikkelingen redelijk rustig ondergaan. In de portefeuilles viel de daling ook erg mee. Er is blijkbaar steeds het vertrouwen geweest dat het wel weer goed zou komen of dat de ‘schade’ in ieder geval beperkt zou blijven. Bovendien hebben wij op tijd de AI-hausse onderkend en voor de cliënten de juiste posities ingenomen om hiervan te kunnen profiteren.”

Merk je dat cliënten het accent hebben verschoven van beleggen in tech naar achterblijvers?

“Nee, want wij voeren voor onze cliënten vermogensbeheer uit en zij nemen zelf dus geen beleggingsbeslissingen. Wij hebben bijvoorbeeld wel de positie in Nvidia afgebouwd, omdat het belang van dat aandeel door de forse koerssprong te groot was geworden. In het algemeen zie je dat de grote technologiefondsen populair blijven. Dat is ook niet vreemd, want het zijn de winnaars van 2023. Winnaars zijn tegen het einde van een succesvol jaar meestal het meest geliefd. Een draai in interesse vindt vaak pas plaats wanneer de draai op de markt al heeft plaatsgevonden en daarvan is nog geen sprake geweest.”

Wordt 2024 het jaar van de achterblijvers?

“Dat zal voor sommige achterblijvers mogelijk het geval zijn. Wat echter niet vergeten moet worden is dat achterblijvers niet voor niets achterblijvers zijn. Blijkbaar was er met deze fondsen iets niet in orde. Sommige achterblijvers zullen wel herstellen, zeker wanneer het solide bedrijven betreft of bedrijven uit sectoren die tijdelijk uit de gratie waren. Maar het is niet zo dat alles wat achterbleef nu hard zal gaan stijgen. Ik denk namelijk niet dat techbedrijven ineens uit de gratie zullen zijn, zeker omdat deze vaak over riante cashposities beschikken. Eind 2024 zullen we zien wie de bloemen verdiend hebben.”

Als vermogensbeheer kun je ChatGPT en andere vormen van kunstmatige intelligentie niet negeren. Wat spreekt jou van AI het meeste aan?

“Met de AI-hausse valt goed rendement te realiseren als je de juiste aandelen in portefeuille hebt. Er wordt vaak ingezoomd op de negatieve aspecten voor de economie en de samenleving. Maar de komst van AI heeft ook positieve kanten. Het kan saaie herhaalwerkzaamheden uit handen nemen, opzoekwerk versnellen, meer orde brengen in enorme hoeveelheden data, etc. Het kan de arbeidsproductiviteit verhogen en wereldwijd een positieve impuls geven aan de economische groei. Er zullen banen verdwijnen, zeker, maar het maakt ook mensen vrij voor andere banen waar juist een tekort aan personeel is: onderwijs, zorg, politie, defensie, etc. Laten we alleen niet vergeten dat we er (nog) niet blind op kunnen vertrouwen.”

In hoeverre zal AI de rol van vermogensbeheerder veranderen?

“Dat is nog niet duidelijk. Wie weet helpt het om goede bedrijfsanalyses te maken. Robo-advisering zal waarschijnlijk een verdere vlucht nemen. Het heeft de handel veranderd, al is dat al decennia aan de gang. Zo vindt 80-90 procent van de handel in effecten plaats via computers. Marktbewegingen worden er door versneld. De volatiliteit rond diepte- en hoogtepunten is soms hoger. Verder blijft beleggen mensenwerk. Er gebeuren te veel dingen die niet vooraf te plannen zijn en in programmatuur te vangen. Wie had bijvoorbeeld recent de aanslag in het Midden Oosten verwacht? Is het verloop van de oorlog in Oekraïne te voorspellen?”

Hoe zetten jullie je kennis in voor het behalen van ‘extra’ rendement voor beleggers?

“Het klinkt misschien vreemd, maar het belangrijkste bij beleggen is dat je je niet moet laten leiden door de waan van de dag. Doorgaans word je op de lange termijn beloond voor het lijdzaam ondergaan van kortetermijnschommelingen. Dit bereik je door een goede spreiding over zo veel mogelijk verschillende sectoren. Daar moet je bij accepteren dat er dus ook verliezers in je portefeuille zitten. Als je alleen maar winnaars hebt beleg je niet goed (te eenzijdig).”

“Daarnaast moet je goed letten op de kwaliteit van de fondsen (balans, schulden, dividend, relatieve waardering, concurrentiepositie, omvang, liquiditeit, etc.). Een goede asset allocatie is meer dan het halve werk. Het is niet zo dat je al je aandacht moet richten op zo veel mogelijk superaandelen in je portefeuille. Als je er een paar hebt, moet je ze ook niet te snel weer van de hand doen. We hebben sommige aandelen al meer dan een decennium in portefeuille. Zolang ze aan de voorwaarden voldoen kun je ze houden. Het hebben van een bepaalde winst is op zich geen reden om te verkopen.”

Zal het met AI moeilijker of makkelijker worden om het beter te doen dan andere beheerders of de markt?

“Partijen die AI goed weten toe te passen zullen daar in het begin voordeel van hebben, al moet je niet vergeten dat vermogensbeheerders alleen mogen werken met voor iedereen toegankelijke informatie. Op het moment dat iedereen AI toepast verdwijnt dat voordeel weer.”

Graag 5 tips met een korte toelichting.

Martine Hafkamp: “Nu we het toch over AI hebben, noem ik bedrijven die in sterke mate profiteren van de hausse in deze nieuwe technologie:

Microsoft: niet alleen AI, maar ook de transitie naar de cloud zijn van belang voor de wereldeconomie. Microsoft is hierin een grote speler.

Equinix: het digitaliseren zet zich voort. Een digitalisering zonder datacenters is onmogelijk. Equinix biedt veilige en snelle datacenters.

Wolters Kluwer: maakt al jarenlang gebruik van AI om juristen, artsen, advocaten en andere vrije beroepers van informatie te voorzien. Daarvoor beschikt het bedrijf over eigen geavanceerde algoritmes (AI) waarmee klanten snel en uitvoerig van correcte informatie worden voorzien.

Dat kun je van alles wat op het internet staat niet zeggen.

Amazon: hoewel concurrenten als Microsoft en Alphabet een voorsprong lijken te hebben op het gebied van AI, zorgen de ontwikkelingen op dit vlak ervoor dat de cloud nog belangrijker wordt. Amazon heeft met Amazon Web Services (AWS) het grootste marktaandeel (>30%) in de cloud.

Nvidia: de hofleverancier van de AI-chips. De vooruitzichten zijn goed. Ondanks het feit dat de concurrentie zal toenemen is het tijdperk van generatieve AI nog maar net begonnen.”

