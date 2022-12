Martine Hafkamp (Fintessa): ‘Markten waren doorgeslagen’

Eerder dit jaar hebben beleggers Fintessa aangewezen als Beste Vermogensbeheerder en Martine Hafkamp als Beste Beleggingsexpert. Van welke prijs gaat het hart van Martine Hafkamp net iets sneller kloppen?

“Beide prijzen liggen mij na aan het hart. Ik beschouw ze allebei als een joint effort, aangezien ik min of meer het uithangbord ben van Fintessa en mijn collega’s mij altijd van allerlei input voorzien. Het is mij dus om het even. En ik laat het altijd graag weten als ik een prijs heb gewonnen. Wanneer niemand het weet dat je het goed doet, heb je er weinig aan. Je kunt nog zo’n mooie winkel hebben in de hoofdstraat, maar als er nooit iemand binnenkomt kijken schiet je er niet veel mee op.”

Waarin onderscheidt een prijswinnende beleggingsexpert zich van andere experts?

“Door tevreden cliënten. Je kunt heel goed zijn in je beleggingsvak en zelfs expert zijn, maar veel belangrijker is het dat je cliënten tevreden zijn en vertrouwen hebben in je kennis en kunde. Aangezien deze prijzen publieksprijzen zijn, hebben we bij Fintessa aantoonbaar cliënten die dit zo ervaren. Ons transparante beleggingsbeleid draagt daar ongetwijfeld aan bij. Wanneer je niet verder komt dan de mededeling dat je het beter doet dan anderen terwijl het beleid een black box blijft, dan zal je niet snel in aanmerking komen voor een prijs.”

Hoe beoordeel jij aandelen om in te beleggen. Wat zijn voor jou belangrijke fundamentele waarden?

“Het bedrijf moet een belangrijke speler zijn in de betreffende sector. Liefst een wereldspeler. De plaats van vestiging van het hoofdkantoor maakt niet zo veel uit. Het moet een sterke marktpositie hebben, er kunnen toetredingsbarrières zijn, zodat het bedrijf bijvoorbeeld in tijden van inflatie beschikt over de nodige pricing power. De balans dient gezond te zijn, weinig schulden dus. Het management moet van goede kwaliteit zijn of in ieder geval niet aantoonbaar zwak. Mooi is het als een bedrijf een aantrekkelijk dividend heeft dat al jaren is gehandhaafd of zelfs verhoogd. Een inkoopbeleid van de eigen aandelen kan als aanvullend of als alternatief daarvoor dienen. Een goed bedrijf is nog geen goed aandeel. Het aandeel van een goed bedrijf mag relatief, afgezet tegen andere aandelen of assets, ook niet te duur zijn. Daarnaast moet het, uit praktisch oogpunt, een bedrijf zijn waarin voldoende kan worden gehandeld zowel qua liquiditeit en als qua marktomvang. Mocht een belegging niet meer voldoen aan de financiële en ESG-doelstellingen dan wordt er actief gezocht naar een beter alternatief op de effectenportefeuille te optimaliseren. “

Heb je het gevoel dat beleggers de afgelopen maanden zijn doorgeschoten met het herijken van bepaalde waarderingen en de techsector in het bijzonder?

“Oplopende rentestanden hebben per definitie invloed op de waarderingen van bedrijven omdat toekomstige kasstromen contant worden gemaakt tegen een hogere rekenrente waardoor de huidige waarde lager is. Met name groeiaandelen zijn extra gevoelig voor de renteontwikkelingen. Na de forse koersdalingen bij de technologieaandelen is bij de huidige koers-winstverhoudingen vrijwel geen rekening meer gehouden met de toekomstige groei. Dit is inderdaad overdreven omdat de meeste technologie aandelen nog steeds groeien qua omzet en winstgevendheid alleen iets minder hard dan een jaar geleden. Markten hebben overigens altijd de neiging door te slaan, zowel naar boven als naar beneden. In de bullmarket zijn de techfondsen door de grote euforie te ver opgelopen. Zo bezien is de herijking volkomen terecht. Beleggers hebben nu echter de neiging tot het tegenovergestelde. Dat biedt juist kansen om goede maar te zwaar afgestrafte aandelen tegen een relatief gunstige prijs op te pikken. Je moet daarbij wel goed je huiswerk blijven doen. Tech is ook maar een containerbegrip. Er zijn goede, kansrijke technologiebeleggingen, net zozeer als dat er mindere goede tussen zitten. Ook dat biedt weer kansen. Beleggers hebben de neiging om in mindere tijden eerst alles overboord te gooien om later selectiever te worden.”

Hoe ga je als vermogensbeheerder om met al die onrust?

“Ten eerste moet je zo’n beleid voeren dat je cliënten minder last hebben van de onrust dan gemiddeld. Maar aan enige schade voor de portefeuille ontkom je nooit. Dus vervolgens is het zaak je cliënt goed te blijven informeren over de redenen die aan het gevoerde beleid ten grondslag liggen. Je moet hen wijzen op de tijdelijkheid van de koersdalingen en het feit dat men ooit is gaan beleggen met een doel dat ver in de toekomst ligt. Verder moet je door de ruis heen prikken en je niet al te veel laten beïnvloeden door de onrust op de beurzen. Als je vasthoudt aan het ingezette beleid met het beleggingsdoel van je cliënten voor ogen, schept dat vertrouwen.”

Hebben jullie nog accentwijzigingen aangebracht in de portefeuilles voor de klanten?

“Nee, niet echt. Soms verhoog of verlaag je de weging in een sector. De basis blijft echter een brede spreiding over zo veel mogelijk verschillende sectoren. Alle sectoren reageren anders op een bepaalde fase in de economische cyclus. Ten tijde van de coronapandemie zaten we wat zwaarder in technologie. Nu ligt het accent iets meer op grondstoffen en energie. We zijn dus iets defensiever, inflatiebestendiger gepositioneerd. De koersstijgingen hier bieden tegenwicht aan de koersdalingen bij de technologiebedrijven. Maar dergelijke verschuivingen moeten ook weer niet te groot worden. Wel is het belang alle individuele posities goed te blijven monitoren. Zijn het nog steeds goede beleggingen of zijn er betere alternatieven? Verder gaan we mee met het algemene sentiment dat beleggingen duurzaam moeten zijn. Dat wordt mede ingegeven door de regelgeving. Het is voor ons geen aspect waarop we specifiek selecteren, maar we nemen het wel mee in onze overwegingen.”

