Martine Hafkamp: ‘Na een hype volgt een teleurstelling’

Fintessa is ook dit jaar weer gekozen tot Beste Vermogensbeheerder volgens de deelnemers aan het Groot Beleggersonderzoek. Er moet toch iets zijn dat hen uniek maakt, onderscheidt van anderen. Martine Hafkamp, directeur Fintessa, licht een tipje van de sluier op.

“Fintessa heeft een duidelijk beleggingsbeleid waar niet snel van wordt afgeweken, ongeacht de marktomstandigheden. De afgelopen jaren hebben we er, ijs en weder dienende, steeds aan vastgehouden. Ons beleggingsbeleid is vrij eenvoudig uit te leggen aan onze klanten. Voor klanten is het immers belangrijk dat zij goed begrijpen wat wij aan het doen zijn. Het beleggingsbeleid is gegrondvest op eenvoudig te controleren feiten. De geselecteerde beleggingen zijn zelden bovengemiddeld risicovol. Sterker nog, het is de bedoeling dat iedere toevoeging aan de portefeuille het totale risicoprofiel juist reduceert. Dat risicoprofiel is – zelfs voor het meest offensieve profiel dat wij aanbieden – niet overdreven hoog. Daarnaast beleggen wij niet in (index)fondsen die geen transparantie bieden, hebben wij geen eigen producten en muteren wij niet veel. Bovendien communiceren wij helder en regelmatig met onze klanten. Zeker op dat gebied onderscheiden wij ons van veel andere financiële instellingen.”

Wat zijn de grootste uitdagingen waarvoor een vermogensbeheerder in deze tijd staat?

“Je moet je niet gek laten maken door de waan van de dag; vasthouden aan gekozen beleid. Vasthouden aan beheer zoals het al decennia gaat en je niet laten afleiden door allerlei nieuwe beleggingsmethoden. Iedere belegger wordt overspoeld door een onwaarschijnlijke hoeveelheid informatie. Dat is informatie die vaak ook nog tegenstrijdig is. Een vermogensbeheerder zal uit deze hoeveelheid informatie datgene moeten filteren dat van belang is en alle ruis moeten laten voor wat het is. Zeker in onzekere tijden is het zaak vast te houden aan de ingezette koers en slechts die zaken het beleid te laten beïnvloeden die daadwerkelijk van belang zijn. Veel informatie kun je gewoon negeren. De extra uitdaging van deze tijd is de administratieve druk die de financiële wereld opgelegd krijgt vanwege allerlei extra regelgeving. Als poortwachter lijkt het soms wel of we een soort opsporingsambtenaar van de belastingdienst zijn geworden. Daarnaast moet je oppassen niet van greenwashing te kunnen worden beschuldigd, hoe goed je bedoelingen ook zijn. In mijn ogen slaat het allemaal wat te veel door.”

Mensen die bij jullie aankloppen verschillen die sterk met bijvoorbeeld 10 jaar geleden?

“Enigszins. Het zijn nog steeds beleggers op zoek naar rendement. Wel is door de tot voor kort lage rente een grote groep voormalige spaarders tot de aandelenmarkt toegetreden. Niet al deze spaarders zijn echter geschikt om te gaan beleggen. Want alleen maar op zoek zijn naar een hoger rendement maakt je nog niet tot een goede belegger. Deze mensen zitten vaak iets korter op de bal en met de hedendaagse technieken is het ook allemaal beter te volgen. Voorheen bemoeide de cliënt zich er veel minder mee.”

Tegenwoordig gaat het mensen meer om het resultaat dan het waarom. Hoe ervaren jullie dat?

“Is dat zo? Volgens mij is dat nooit anders geweest. Je bent in dit vak altijd zo goed als je laatste transactie en dat zal nooit veranderen. Het voordeel van een langdurig goed trackrecord is dat mensen er niet gelijk over struikelen dat een nieuwe positie na de aankoop om wat voor reden dan ook gelijk de min induikt. Want ook dat overkomt een prijswinnaar wel eens. Het is misschien wel zo dat er een grote groep beleggers is bijgekomen die vroeger spaarder was en eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in een hoger rendement. In dat opzicht zijn er minder daadwerkelijk geïnteresseerde beleggers. Ook is de horizon korter geworden. De nieuwkomers snappen niet altijd dat beleggen iets is voor de langere adem.”

Hoe kijken jullie naar A.I.? Denken jullie dat mensen daardoor anders hun geld zullen gaan beheren?

“De meeste mensen zullen hun geld niet anders gaan beheren. Dat doen wij ook niet. Door de toepassingen die AI kan bieden is het wel mogelijk om sneller toegang te krijgen tot bepaalde data of de data beter te begrijpen. Kijken we naar de financiële markten, dan zien we dat diverse aandelen van bedrijven nu floreren, vooruitlopend op de mogelijkheden die AI kan bieden. Maar zoals met iedere nieuwe technologie komt er eerst een hype die sommige aandelen naar onwaarschijnlijke hoogten opstuwt. Vervolgens volgt er een teleurstelling en een enorme koersdaling. Pas later, wanneer duidelijk wordt welke bedrijven daadwerkelijk geld kunnen gaan verdienen met de nieuwe technologie, volgt er een meer reële koersvorming. De speculanten van het eerste uur zijn dan al lang afgehaakt. Zo zal het met AI waarschijnlijk ook gaan. De eerste koerswinsten zijn meegenomen, maar bieden (nog) geen enkele garantie.”

Fundamenteel blijft het een volatiel jaar met de inflatie, de rente, de economie en de geopolitieke spanning. Waar let jij het meeste op en waarom.

“Bij Fintessa letten wij op alle genoemde zaken. Ze zijn allemaal van invloed op de koersvorming, hoewel de inflatie dominant blijft. De hoogte van de inflatie bepaalt ook de rente. De fase waarin een economie zich bevindt is uiteraard eveneens van belang. Het bepaalt welke sectoren zullen floreren en waar de over- en onderwegingen moeten plaatsvinden. Geopolitiek is altijd van belang, zij het dat het vaak slechts voor de korte termijn is. Alleen wanneer er fundamenteel zaken veranderen op geopolitiek gebied wordt het echt belangrijk. Momenteel is de richting van de inflatie van belang. En daarmee het monetaire beleid van centrale bankiers. Uiteraard blijven de bedrijfsresultaten belangrijk. Deze worden mede door de stand van de economie bepaald. Oekraïne en Taiwan zijn slechts dan van belang op het moment dat zich nieuwe, interessante, feiten voordoen. Bedenk dat alles wat bekend is, al door de markten is ingeprijsd. Wij blijven er vooral op letten dat we onze beheerportefeuilles goed gespreid en degelijk ingericht hebben.”

Wat zijn je verwachtingen voor de aandelenmarkt voor de komende tijd? Als altijd, alleen maar omhoog?

“Beleggen doe je voor de lange termijn, niet voor de komende tijd. Vooralsnog lijkt de aandelenmarkt zich vooral zijwaarts te begeven. Na een jarenlange bullmarket lijkt er sprake van een gewijzigd speelveld. De rente is structureel hoger en het beleid van centrale banken minder ruim. Geld is niet meer zo goedkoop en dat maakt beleggen anders. Beleggers zullen selectiever te werk moeten gaan. Wel denken wij dat beleggen in aandelen nog steeds het minst slechte alternatief is. De inflatie zal wel dalen, maar waarschijnlijk niet meer terugkeren naar het oude, heel lage niveau. De wereld raakt minder geglobaliseerd en dat zorgt voor hogere kosten in de toevoerketens. De loonsom zal toenemen ten koste van de winstsom. De winstmarges komen onder druk. Het zijn allemaal zaken waar beleggers rekening mee moeten houden. Gemakkelijk geld verdienen met aandelen lijkt voorbij. Hoelang deze overgangsfase gaat duren? Op een zeker moment zal een nieuwe realiteit of nieuwe technologie weer voor een nieuwe fase zorgen.”

Eddy Schekman

