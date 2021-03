Martine Hafkamp op 23 maart op CashcowTV

“Er waart inflatieangst rond in beleggersland. Is dat terecht of niet? En, hoe kunnen beleggers een portefeuille samenstellen die wel tegen een stootje kan”, aldus Martine Hafkamp, algemeen directeur en senior vermogensbeheerder bij Fintessa Vermogensbeheer.

“Op 23 maart 20.00 uur zal ik dit prangende vraagstuk bespreken tijdens een online webinar op CashcowTV.”

Naam spreker: Martine Hafkamp

Functie spreker: Algemeen directeur en senior vermogensbeheerder

Bedrijf: Fintessa Vermogensbeheer

Schrijf u nu alvast in

In deze en komende webinars geven specialisten hun visie, variërend van crypto tot rente, van koersversnellers tot aandelen en van economische vraagstukken tot vermogensbeheer. Webinars kunnen worden teruggezien op Cashcow.nl. Een samenvattend redactioneel verslag wordt eveneens op Cashcow.nl gepubliceerd.

CashcowTV is een nieuw initiatief van TRIPLE i, uitgever van financiële informatie. CashcowTV is een maandelijks terugkerend dedicated onlinewebinarformat dat de belegger tipt over kansrijke markten, beurzen en aandelen. Het geeft duiding en laat zien hoe u uw vermogen een boost kan geven.

Minimaal 1 keer per maand zal in samenwerking met een partner een online webinar worden gegeven. Tijdens de online webinars kunnen direct vragen worden gesteld door gebruik te maken van de chat, kan er informatie worden aangevraagd, afspraken worden gemaakt en kan er worden geprofiteerd van leuke acties.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15851 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht