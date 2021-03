Martine Hafkamp op CashcowTV: Beleggen in veranderende wereld

Er waart inflatieangst rond in beleggersland. Is dat terecht of niet? En, hoe kunnen beleggers een portefeuille samenstellen die wel tegen een stootje kan? De visie van Martine Hafkamp, algemeen directeur en senior vermogensbeheerder bij Fintessa Vermogensbeheer, op CashcowTV.

“Hoe speel je in op de veranderende wereld? Het jaar begon hoopvol met voldoende vaccinaties, stimulerende maatregelen, een herstel van de economie, een lage inflatie en lage rente. De Amerikaanse centrale bank had gezegd dat op z’n vroegst pas in 2023 aan een renteverhoging gedacht hoefde te worden”, aldus Martine Hafkamp op 23 maart tijdens het online webinar op CashcowTV.

Meevallende winstontwikkelingen en steunmaatregelen hebben gezorgd voor een beter beleggingsklimaat. Hafkamp: “Aandelenkoersen stegen op de beurzen. Het kon niet op.” De interesse voor de techaandelen werd verdrongen door goedkope achterblijvers. “Intussen puilen de spaarrekeningen uit in afwachting van de mogelijkheid om het weer te kunnen laten rollen.” Een deel vond al z’n weg naar de beurs.

Oplopende inflatie

De gedachte is ontstaan dat misschien wel te veel geld in de economie wordt gepompt. In de VS bedraagt de steun 13% van het bnp, terwijl de schade van de coronacrisis ongeveer 5% bedraagt. Aan de ene kant van de economie staat dus een gevulde zak met geld, terwijl aan de andere kant de economie hapert. “En opeens was daar de vrees voor een oplopende inflatie”, aldus Martine Hafkamp. De oude economie werd weer geliefd. De winnaars van de coronacrisis doen het minder goed. “Beleggers anticiperen op een economisch herstel.”

Grondstoffen komen weer tot leven. Het is net als begin deze eeuw. Hafkamp: “Ook toen was technologie hot en waren grondstoffen uit de gratie. Dat was een keerpunt. Grondstoffen begonnen aan een rally van 8 jaar en bereikte een top vlak voor de kredietcrisis.” Daarna is de commodity-index met 75% gedaald. “De bodem lijkt achter ons te liggen. Er is een tekort aan bijna alles. Oliedeskundigen denken dat er een tijdje een tekort aan olie zal zijn. Goud en zilver zijn weer tot leven gekomen.”

Terug naar coronatijd

Maar in hoeverre is de rentestijging structureel. Centrale banken zijn niet bevreesd, omdat digitalisering, vergrijzing en globalisering niet zijn verdwenen. Deze factoren hebben bijgedragen aan een lage inflatie. Technologie zal het bij een lage inflatie goed blijven doen. Voor obligaties en vastgoed wordt het een andere wereld als hogere niveaus voor de inflatie en rente structureel zijn. “Maar er is een derde mogelijkheid: terugkeer naar de coronatijd.” Daarvan zal sprake zijn bij een vertraging in het economisch herstel, een terughoudende consument en een lage rente.

Martine Hafkamp is voorstander van een breedgespreide portefeuille om daarmee rekening te houden met zowel een mee- als tegenvallende ontwikkeling van de rente. Hafkamp denkt daarbij aan onder meer Shell, ASML, Microsoft en Alphabet, McDonalds.

Heeft u CashcowTV gemist en wilt u het alsnog bekijken? Bekijk de video dan hier on demand terug.

CashcowTV is een maandelijks terugkerend dedicated onlinewebinarformat dat de belegger tipt over kansrijke markten, beurzen en aandelen. Minimaal 1 keer per maand zal in samenwerking met een partner een online webinar worden gegeven.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15892 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht