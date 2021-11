Martine Hafkamp: ‘Waarderingsverschillen verdwijnen na verloop van tijd’

“Wat is de kracht van Fintessa Vermogensbeheer dat de deelnemers aan het Groot Beleggersonderzoek voor jullie blijven kiezen?” Een van de vragen die we stelden tijdens het gesprek met Martine Hafkamp, Algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.

Martine Hafkamp: “Fintessa is een vermogensbeheerder van de oude stempel, in die zin dat wij nog maatwerk bieden, veel contact onderhouden met onze cliënten, beleggen in wereldwijd gespreide individuele titels aangevuld met trackers en juist gestructureerde producten, (huis)fondsen mijden, het beleggingsbeleid eenvoudig en begrijpelijk houden en transparant zijn. Dat spreekt veel particuliere beleggers aan.”

Er is sprake van de opkomst van ‘de jonge belegger’. Merken jullie dat ook?

“Bij Fintessa merken wij daar (nog) niet zo veel van, omdat de meeste jonge beleggers ten eerste nog niet voldoen aan de minimum entree van 100.000 euro en ten tweede het vaak (nog) zelf willen doen via allerhande apps. Jonge beleggers zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en maken derhalve sneller gebruik van relatief goedkopere beleggingsapps. Deze apps zijn meestal eenvoudig te installeren en met een paar handelingen op de mobiele telefoon kan de belegger aan de slag en dan ook nog eens vaak tegen zeer lage kosten of zelfs zonder transactiekosten. De laagdrempeligheid brengt ook risico’s met zich mee zoals te veel handelen of beleggen in producten waarvan de risico’s nog niet worden overzien/onderkend. Dat veel jongeren het zelf willen doen is overigens heel begrijpelijk. Welke beginnende jeugdige belegger gaat nu meteen naar een vermogensbeheerder. Een beetje eigenwijs mag je best zijn als je jong bent.”

Is de aanpak van deze jonge beleggers anders dan die van hun (voor)ouders?

“Ja, in ieder geval anders dan die van hun ouders. Nu is het allemaal veel laagdrempeliger en kunnen ze veel informatie van het internet halen vooral van zogenaamde (f)influencers, die overigens lang niet allemaal veel kennis van zaken hebben. Maar in de stijgende markt valt dat (nog) niet zo op. Jonge beleggers hebben nog geen last van een historie en van ervaringen met (fors) dalende markten. Het risicobesef is vaak nog afwezig. Ze hebben vaak interesse voor beleggingen die ‘hot’ zijn, bijvoorbeeld cryptocurrencies en populaire aandelen. Helaas is dat niet de manier om op de langere termijn geld te verdienen. Ze zullen nog een leerproces moeten ondergaan. Dat zal ook als een zeef werken. Veel van deze beleggers zullen weer afhaken. Maar aan de andere kant hebben ze weinig keus. Sparen is niet rendabel. Vastgoed is te duur. Blijft beleggen in aandelen over. Wat wellicht ontbreekt zijn geschikte financiële instellingen waar ze fatsoenlijk begeleid worden. Advies is er bijna niet meer, maar dat zou een optie kunnen zijn. Aan beheer zijn ze nog niet toe en zelf doen zou tot brokken kunnen leiden.”

Jonge beleggers hebben veel interesse voor alles wat met techniek heeft te maken. Is dat de reden dat deze aandelen extra zijn gewaardeerd?

“De hoge waarderingen van techaandelen komen vooral door de flinke en snelle winstgroei van deze bedrijven. Daar horen nu eenmaal hogere koers-winstverhoudingen bij. Jonge beleggers kennen veel aandelen uit de technologiesector uit hun dagelijkse leven. Vooral hun gebruik van computers, gaming en mobiel heeft ze die kennis gegeven. Maar, ze hebben misschien nog wel meer interesse in de aandelen van bedrijven met nieuwe technologieën, en die hebben nu eenmaal een hogere koers-winstverhouding. Denk daarbij aan elektrische auto’s en waterstofbatterijen. In een groot aantal van de gevallen maken deze bedrijven niet of nauwelijks winst, ze worden gekocht vanwege de groeiperspectieven en zijn risicovoller dan gemiddeld. En laten we eerlijk zijn, als een jonge belegger de helft van zijn vermogen, zeg 5000 euro verliest, dan is dat minder erg dan als een pensionado de helft van zijn pensioengeld verliest. Voor de eerste is het een wijze les, voor de tweede een koude oude dag.”

Zal het waarderingsverschil tussen de ‘moderne’ en ‘oude’ orde verdwijnen?

“Beleggingsapps hebben vaak een nieuwsvoorziening in de vorm van een forum of discussiegroepen. Hierop worden allerlei beleggingsstrategieën uitgewisseld. Hierin schuilt ook direct een gevaar. Een bepaald aandeel kan enorm gehypet worden waardoor de koersstijging van het aandeel in geen verhouding meer staat tot de werkelijke waarde van het bedrijf. Een recent voorbeeld hiervan is het aandeel Gamestop dat werd gehypet op het Reddit-platform.”

“Maar, waarderingsverschillen verdwijnen na verloop van tijd altijd. Bedrijven kunnen nooit voor eeuwig een edge hebben over de concurrentie. Op zeker moment komen er concurrenten en wordt het gat gedicht of er ontstaat een nieuwe, betere technologie die de oude overbodig maakt. Voorbeelden zijn Kodak en Nokia, maar er zijn er zo veel. In ieder decennium bestaat de top tien van de grootste beursbedrijven uit geheel andere fondsen. Geen enkel fonds weet het langdurig in de top vol te houden. Zelfs ‘heilige’ fondsen als de Seven Sisters zijn hun glorie kwijtgeraakt. Dat zal met de huidige Big Five uit de technologie ook gaan gebeuren.”

De rente blijft een heet hangijzer. Hoe ga je daar als vermogensbeheerder mee om?

“De rente is wellicht de belangrijkste factor in het bepalen van een beleggingsbeleid. Op basis van het renteniveau kunnen waarderingen van andere beleggingen worden bepaald. De risicovrije rente is de maatstaf aller dingen in de beleggingswereld. Het volgen van de renteontwikkelingen is dan ook heel belangrijk. Een bekend adagium uit de financiële wereld luidt immers ‘Don’t fight the Fed’. Ingaan tegen het beleid van de machtigste centrale banken leidt uiteindelijk tot verlies. Langlopende vastrentende waarden, vastgoed, groeiaandelen en edelmetalen zijn erg gevoelig voor rentestijgingen. Aan ons als vermogensbeheerder is de schone taak om bij oplopende inflatie en de daar bijbehorende stijgende rente, de effectenportefeuille minder rentegevoelig te maken. “

Wat zijn de regio’s en sectoren voor de komende 12 maanden om in te beleggen?

“Een goede belegger spreidt en legt niet al zijn eieren in één mandje. Maak een goede mix van groei- en waardeaandelen. Beleggers zouden zich daarbij niet op regio’s moeten richten. Beter is het om te beleggen in wereldspelers; dergelijke sterke multinationals kunnen vanwege hun sterke marktpositie hogere kosten doorberekenen zonder al te veel op hun marges in te boeten. Sectoren zijn wel van belang. Het blijkt steeds weer dat verschillende sectoren sterk afwijkend reageren op iedere fase van de economische cyclus. Afhankelijk van de fase in de cyclus waarin we ons bevinden kun je bepaalde sectoren over- of onderwegen. Een sector volledig negeren of alles op een enkele sector zetten is af te raden omdat een draai in de markt niet goed valt te voorspellen.”

“Een paar trends blijven nog wel even doorgaan. We hebben momenteel een schreeuwend tekort aan chips en de roep om verduurzamen wordt steeds groter. Daar liggen kansen, net zoals het feit dat het coronavirus duidelijk heeft gemaakt dat we niet zonder goede farmaceuten kunnen. Daarnaast – het is een dooddoener – eten en drinken doen we altijd.”

