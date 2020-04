Masja Zandbergen (Robeco): ‘Tijd voor green bonds’

Bedrijven moeten in tijden van crises zoals nu voorzichtig te werk gaan om hun activiteiten op de lange termijn te beschermen. Daar hoort een kritische houding jegens beloningsvoorstellen voor bestuurders bij. Dat schrijft Masja Zandbergen, hoofd ESG-integratie bij vermogensbeheerder Robeco.

Zandbergen concludeert dat het belangrijkste in de coronacrisis het antwoord van de markt is. Robeco ziet dat beleggers worstelen met vragen over hoe de coronacrisis zich verhoudt tot duurzaam beleggen, of duurzame fondsen nu beter presteren dan reguliere strategieën en in hoeverre ESG nu nog belangrijker wordt dan het al was.

Masja Zandbergen constateert dat door de coronacrisis bedrijven sneller maatregelen doorvoeren waar ze eerder terughoudend mee waren, zoals werknemers thuis te laten werken, flexibele uren te hebben en vergaderingen te houden via telefoon in plaats van te reizen. “Dit is per ongeluk allemaal goed voor gelijkheid, diversiteit en het milieu”, stelt Zandbergen.

Bovenstaande is geen verkapte zege, benadrukt de Robeco-specialist, door de tragische gevolgen van de dodelijke virale uitbraak, maar ook omdat deze crisis en de lockdowns hebben geleid tot een volledige economische stilstand en substantiële marktdalingen. “De langetermijneffecten van deze stilstand worden pas achteraf bekend. Hoe langer het duurt, des te dieper zullen de effecten zijn.”

Vanuit een ESG-perspectief zijn in deze tijd twee aspecten belangrijk: beheer van de kapitaalstructuur en beloningen. Zandbergen: “In deze situatie zullen we van geval tot geval de voorzichtigheid van bedrijven beoordelen als het gaat om dividenduitkeringen en het terugkopen van aandelen.” Ook stelt Robeco zich kritisch op jegens beloningen voor bestuurders. “We zijn al bedrijven tegengekomen die beloningen voor bestuurders en leidinggevenden dit jaar willen stimuleren. We zullen zeer kritisch zijn over dit soort gedrag, vooral wanneer werknemers het moeilijk hebben of waar aandeelhouders een veel lager rendement verwachten.”

De Robeco-specialist wijst daarnaast op het momentum voor groene obligaties en groene investeringen. Zij ziet dat in de VS experts op het gebied van klimaat en sociaal beleid een plan hebben opgesteld voor groene stimulering om de economie weer op te bouwen. In Europa zou een groen stimuleringsprogramma kunnen helpen om de koolstofdoelstellingen te halen waartoe de Europese landen zich hebben verbonden.

Het uitgeven van groene en sociale obligaties kan een mogelijkheid bieden om deze investeringen te financieren. Volgens S&P Global maken groene obligaties momenteel minder dan 0,1% uit van de totale staatsschuld. Er is dus voldoende ruimte om sociale en ecologische stimulansen te financieren”, besluit Zandbergen.

The most important ESG issue in the coronavirus crisis is our response April 2020.pdf

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14736 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht