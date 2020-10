Masterclass: aan de slag met Turbo’s

Het hefboomproduct de Turbo kan interessant zijn voor actieve beleggers. Maar hoe werkt het en is het ook daadwerkelijk geschikt voor u? Tijdens deze masterclass legt Rogier San Giorgi (BNP Paribas Markets) de beginselen van dit product uit.

Beweeglijke markten, onzekere markten, lastig toegankelijke markten: er zijn verschillende redenen om Turbo’s toe te passen in de beleggingsportefeuille. Maar hoe werken deze producten? Productspecialist Rogier San Giorgi van BNP Paribas Markets legt de beginselen uit. Na afloop kunt u inschatten of dit hefboomproduct voor u als actieve belegger geschikt kan zijn, hoe u de waarde van Turbo’s bepaalt en wat mogelijke toepassingen zijn. Ook krijgt u handvatten aangereikt om uw kennis van Turbo’s te verdiepen.

De masterclass ‘Aan de slag met Turbo’s’ vindt plaats om 15.00 uur. Klik hier voor een gratis ticket.

Rogier San Giorgi

BNP Paribas Markets

Sinds 2004 is Rogier San Giorgi werkzaam in de financiële sector achtereenvolgens bij ABN Amro, Royal Bank of Scotland en momenteel bij BNP Paribas. San Giorgi is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verhandelen van gestructureerde producten, waarvan de Turbo wellicht de bekendste is.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht