Masterclass ABN Amro: The future of Food

“Duurzame portefeuilles werden in 2020 minder hard geraakt in de dalingen”, signaleert Judith Sanders, beleggingsstrateeg bij ABN Amro, tijdens de masterclass voor BeleggersFair Kennis Update. “Het rendement is 2,5% tot 5% beter dan dat van klassieke portefeuilles.”

Duurzaamheid is natuurlijk meer dan ‘schoon’. Piet Schimmel, Senior Equity Thematic Expert bij eveneens ABN Amro: “Op het gebied van duurzaam bij bijvoorbeeld IT spelen vaak hele andere dingen. Hebben ze bijvoorbeeld dataprivacy goed op orde. Zo ja, dan krijgen ze een betere beoordeling qua duurzaamheid.” Judith Sanders: “In de toekomst zullen we het niet meer hebben over duurzaam en klassiek beleggen. Wij praten er zo over, omdat we willen laten zien wat het verschil is. Bij ons is het al de standaard.”

Consumenten

Ook bij consumenten is sprake van een verandering. “In Amerikaanse supermarkten kijkt 83% van de bezoekers bij de beoordeling van producten naar de impact op het milieu.” De vraag naar plantaardig vlees groeide tot een paar jaar geleden met 5%. Dat ging naar 20% door de marktintroductie van natuurgetrouwe plantaardige burgers en zelfs tot meer dan 100% tijdens de pandemie.

Marktaandeel

Plantaardig vlees heeft een marktaandeel van 1% van de wereldwijde vleesmarkt van 1.450 miljard dollar. Waar gaat dat heen? “De verwachte groei is 19% gedurende de komende 10 jaar”, aldus Judith Sanders. “Dat betekent een groei naar 80 miljard dollar in 2030.” Dat komt volgens Schimmel neer op een marktaandeel van 12,5%, wat redelijk dicht bij het marktaandeel ligt van 14% van ‘nieuwe’ melksoorten gebaseerd op plantaardige producten als soja en tarwe. Het gebruik van plantaardig vlees leidt volgens Sanders tot 99% minder watergebruik, 93% minder landgebruik, 45% minder energiegebruik en 90% minder uitstoot.

En dan is er ook nog kweekvlees. “In potentie is dat misschien nog wel veel groter dan plantaardig vlees”, aldus Judith Sanders. Het heeft de voordelel van plantaardig vlees. “In Amerika noemen ze dat clean meat”, zegt Piet Schimmel.

