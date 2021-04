Masterclass: Beleggen in Waterstof

Waterstof biedt kansen voor beleggers die vroeg willen profiteren van deze veelbelovende technologie. Tijdens deze masterclass bespreekt Martijn Rozemuller (VanEck) de toepassingen, de risico’s én de investeringsmogelijkheden.

Waterstof wordt gezien als een schone, emissievrije brandstof. Het kan een essentiële bijdrage leveren bij de transitie naar een CO2-neutrale economie. Het is niet voor niks dat overheden van over de hele wereld op deze technologie inzetten. Een ecosysteem van bedrijven ontspint zich rondom waterstof. Denk hierbij aan gasproducenten, fabrikanten van elektrolytische cellen, producenten van brandstofcellen en fabrikanten van auto’s en vrachtwagens die rijden op waterstof.

De waterstoftechnologie heeft de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt. Het is een baken van hoop geworden. Enerzijds op een emissievrije toekomst. Anderzijds voor kansgedreven beleggers die vroeg van deze veelbelovende technologie willen profiteren. Tijdens dit webinar bespreken we:

De huidige stand van de waterstoftechnologie

Toepassingen van waterstof

Waarom investeren in waterstof

De risico’s van deze nieuwe technologie

De VanEck waterstof ETF

Masterclass: Beleggen in Waterstof

Tijd: 11.30 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker: Martijn Rozemuller

CEO Europe bij VanEck

Martijn Rozemuller is CEO Europe van VanEck. Hij was in 2009 één van de oprichters van Think ETFs dat overgenomen is door VanEck. Voorheen was hij partner bij handelshuis Optiver.

