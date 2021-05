Masterclass Beleggen met je (uitkerende) lijfrente

Wat zijn de kenmerken van een lijfrente en hoe wordt belegd. De masterclass van Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij VRY van Fintessa.

Menigeen worstelt met de hoogte van zijn pensioen. Een pensioengat kan worden gedicht met een aanvullend pensioen, waarvoor de inleg aftrekbaar is en de uitkering wordt belast. De zogenaamde lijfrente valt niet in Box 3 en wordt daardoor niet belast met een vermogensrendementsheffing.

Bij lijfrentebeleggen bij VRY van Fintessa wordt in de uitkeringsfase doorbelegd. Er zijn enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor lijfrentebeleggen als een lijfrentekapitaal van meer dan 75.000 euro en voor ondernemers die zelf hun pensioen moeten regelen. “Een stakingswinst kan bijvoorbeeld worden omgezet in een stakingslijfrente.”

Rendement

Lijfrentebeleggen wordt aangeboden om basis van execution only. “U moet zelf bepalen of dit product geschikt is of niet.” Bij VRY van Fintessa wordt wereldwijd belegd in aandelen door middel van ETF’s. Er wordt een actief beleid gevoerd door maandelijks de samenstelling van de modelportefeuille te beoordelen en eventueel aan te passen.

De MSCI World Index in euro’s, de benchmark voor de portefeuilles, laat een duidelijk positief verloop zien. Over de afgelopen 20 jaar was het gemiddelde rendement 4,71%, maar dat steeg naar 10,84% over de afgelopen 10 jaar en naar 17,05% over het afgelopen jaar. “Dit jaar staat de MSCI World Index al bijna op een winst van 11%.” Hiernaar kijken is belangrijk bij de keuze van het soort van lijfrente, dus met een vaste vergoeding of een gebaseerd op beleggen. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat aandelen het beter dan cash bij een langere periode. “Over een periode van 20 jaar heeft cash het nooit beter gedaan dan een belegging in aandelen.”

Geschreven door: Eddy Schekman



