Masterclass: Crypto during economic crisis door Wilhelm Roth, CEO Icoinic

De ontwikkeling van crypto en de positionering daarvan zit nog duidelijk in een ontwikkelingsfase. Wat is de rol van crypto in het huidige economische klimaat?

Momenteel wordt sterk gekeken naar de relatie met de inflatie.

De stijgende inflatie is in feite een economische reactie op de ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar. De stijging begon ruim voor de Oekraïne-oorlog. Het is onderdeel van een normale cyclus. Het heeft ook te maken met de hoeveelheid dollars die in omloop zijn gebracht.

Het verdwijnen van de Covid-economie zal gevolgen hebben. Alles grijpt in elkaar. Een stijgende olieprijs leidt tot hogere vervoerkosten en daardoor ook tot hogere prijzen voor gebruikers. Netflix en Walt Disney doen het nog goed hoewel sprake is van oplopende druk. Zo daalde de koers van Netflix in een paar dagen met 30% na de publicatie van de kwartaalcijfers. Het zijn gevolgen van een ander economisch klimaat.

Sinds de introductie van bitcoin kunnen we nu bestuderen of crypto functioneert als een hedge tegen inflatie. Volgens Finbold heeft de Amerikaanse dollar 98% van koopkracht verloren versus de bitcoin in de afgelopen 5 jaar.

Crypto zal in staat blijken te zijn om zich te ontwikkelen als een bescherming tegen inflatie. Nieuwe highs zijn mogelijk. Interessant is de ontwikkeling van hoe crypto’s zullen worden ingezet. Waarschijnlijk zullen centrale banken niet bitcoin inzetten maar hun eigen crypto.

Geschreven door: Eddy Schekman



