Masterclass: Deepdive in DeFi

Tijdens de masterclass ‘Deepdive in DeFi’ op de BeleggersFair Kennis Update krijgt u een praktisch overzicht van de ontwikkelingen in de sector van Decentralized Finance (DeFi).

Luc Correia Cabrito van Icoinic licht op 22 april de verschillende voorbeelden van DeFi-assets toe vanuit een fundamenteel onderzoeksperspectief. Deze masterclass vindt plaats via Microsoft Teams.

Masterclass: Deepdive in DeFi

Tijd: 13.30 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker: Luc Correia Cabrito

Portfolio Manager Icoinic DeFi Fund

Voordat Luc Correia Cabrito zich ruim twee jaar geleden bij Icoinic voegde, was hij geschiedenisleraar en studeerde hij IT bij Fontys in Tilburg. Vanaf eind 2016 raakte hij geïnteresseerd in blockchain-technologie.

Correia Cabrito is sinds de oprichting van Icoinic bij het bedrijf betrokken. Hij ondersteunde het Icoinic DeFi Fund eerst als Quantitative Analyst en daarna als Portfolio Manager.

Hij heeft meer dan vijf jaar ervaring met het analyseren van crypto-assets en de crypto-markt. Correia Cabrito is in staat om kansen in de markt te herkennen en een langetermijn DeFi-strategie voor het fonds neer te zetten.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht