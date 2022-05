Masterclass Eerste hulp bij inflatie door Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer

Inflatie is niet weg te slaan. Het is hoog. Is sprake van een wijziging van de trend? Bijna 50 jaar geleden hebben we ook zo’n hoge inflatie gehad.

Is sprake van tijdelijk of een gewijzigde trend. Het heeft in ieder geval te maken met tijdelijke factoren als de sterke stijging van de olieprijs en de logistieke knelpunten die zijn ontstaan na het einde van de coronacrisis. Zo waren er in China onvoldoende vraagwagenchauffeurs, te weinig containers en te volle schepen en nog veel meer logistieke problemen. De oplossingen leidden tot hogere prijzen. Bovendien leidde het einde van de lockdowns tot een toename van de vraag en daarmee van de prijzen.

Daar komt bij

Daar komt bij dat de dalende trend voorbij is. De groene transitie heeft een prijsopdrijvend effect op de inflatie. Ook de geopolitieke verhoudingen in de wereld worden anders. Daardoor valt een drukkend effect op de inflatie weg, omdat sommige werelddelen autonomer willen worden. Het terughalen van de productie uit lagere loonlanden leidt tot hogere prijzen. Verder heeft de vergrijzing een negatieve invloed.

Vergeet natuurlijk niet de wijzing van het monetaire beleid van de centrale banken. De rente gaat tot in 2023 omhoog. In Europa wat later dan in de VS.

