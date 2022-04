Masterclass: Ethereum for everyone

In deze masterclass op de BeleggersFair Kennis Update draait alles om het begrijpen van het Ethereum-ecosysteem, blockchains, crypto, zijn activa en DeFi (gedecentraliseerde financiën).

Deze masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door Kuuske.De masterclass op 22 april is voor de nog steeds ‘geeky’, maar een beetje ‘nooby’ fan/investeerder in crypto en blockchain. De presentatie ligt in handen van Olivier Rikken, CEO Ledger Leopard en Founder van Emerging Horizons.

Masterclass: Ethereum for everyone, a DEVCONNECT event

Tijd: 11.45 uur

Spreker: Olivier Rikken

Partner bij Emerging Horizons en SMT-lid bij Ledger Leopard

Rikken heeft onder andere ervaring in de financiële sector, logistiek en overheidssector, waar hij zijn technologische kennis toepaste om tot slimme oplossingen te komen. Door de jaren heen, heeft hij zich gespecialiseerd in blockchain, wat onder meer resulteerde in zijn eigen bedrijf Emerging Horizons en SMT-lid bij blockchain implementatiespecialist Ledger Leopard.

Daarnaast is hij gastdocent op verschillende Nederlandse en buitenlandse universiteiten, actief betrokken bij de Dutch Blockchain Coalition en bestuurslid van de Stichting 2Tokens waar wij onderzoek doet naar de regulatory side van tokenization en promoveert hij op “Governance van Decentralized Autonomous Organizations (DAO)” aan de TU Delft.

Spreker: Raoul Esseboom

Founder Cryptotakkies

Raoul Esseboom is oprichter van Cryptotakkies: een online leerplatform dat jongeren en jongvolwassenen praktische en theoretische tools biedt en ze inzicht geeft in de toekomst van het digitale geld en de onderliggende technologie: Blockchain.

Esseboom: “Als ex-voetballer begrijp ik hoe moeilijk het kan zijn om een stap te zetten in een wereld die je compleet vreemd is. Omscholingstrajecten zijn vaak saai en duren lang. Met Cryptotakkies willen wij nieuwe technologie leuk en vooral toegankelijk maken voor het jonge publiek zodat zij zich kunnen voorbereiden op hun toekomst.”

