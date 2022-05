Masterclass Ethereum voor iedereen door Raoul Esseboom en Olivier Rikken

Wat is Ethereum? Hoe moet je ernaar kijken. Hoe werkt. Daar draait het om in deze masterclass.

Ethereum is een van de protocollen voor blockchain, wat een verzamelnaam is van alle protocollen. Er zijn er meer 1.000 protocollen. Voor de aardigheid. Al in 1983 heeft een Amsterdammer een digitaal betaalmiddel bedacht, maar de techniek was er nog niet klaar voor. In 2009 is het eerste netwerk gelanceerd.

Ethereum is in feite een small contract platform. Dat heeft geleid tot een boost in het aantal mogelijkheden. Het is nog een hele jonge technologie. Blockchain is in feite een gemeenschappelijk administratie waarbij iedereen zich aan bepaalde regels moet houden. Er is geen centrale autoriteit meer nodig.

Het draait om een gemeenschappelijke database. Deze kan ook voor financiële transacties worden gebruikt. Zo zou je aandelen van een bedrijf kunnen verhandelen. Smart contracts zijn dan wel belangrijk, omdat dan naar voorwaarden wordt gekeken, maar het mag niet worden gezien als een juridisch document. Dit in tegenstelling tot bitcoin dat direct kan worden overgemaakt. Smart contracts zijn in feite accounts.

