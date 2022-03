Masterclass BFKU: Gespreid beleggen in cryptovaluta

Tijdens de BeleggersFair Kennis Update (BFKU) op 22 april deelt cryptospecialist Thomas Francken (VanEck) zijn visie op cryptovaluta. Tijdens deze masterclass leert u onder andere hoe u het rendement-risico-profiel van uw portefeuille kunt verbeteren.

Cryptovaluta nemen een enorme vlucht. Jong en oud duikt er met volle overgave op. Is dit een typisch geval van ‘als mijn taxichauffeur start met beleggen, moet ik uitstappen!’? Of zijn we nu waar internetaandelen in 1995 waren?

Tijdens de BFKU deelt cryptospecialist Thomas Francken zijn visie, onderbouwd met analyses en statistische gegevens. Ook bespreekt hij hoe een gespreide belegging naar een mandje cryptovaluta het rendement-risico-profiel van uw portefeuille kan verbeteren.

Masterclass: Gespreid beleggen in cryptovaluta

Tijd: 10.30 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker: Thomas Francken

Investment Manager Digital Assets bij VanEck

Thomas Francken heeft een academische achtergrond in Corporate Law en Finance en is bezig met de afronding van zijn CFA. Voorheen is hij werkzaam geweest bij ING Bank NV als Analyst in het Structured Acquisition Finance team en daarna bij het crypto hedge fonds Cyber Capital BV als Investment Manager.

Francken verdiept zich sinds 2017 in de cryptocurrency-markt en heeft in het verlengde daarvan een Executive Course Blockchain Technologies afgerond van de MIT University eind 2019. Sinds September 2021 is Francken toegetreden tot het Digital Assets team van VanEck.

