Masterclass: Gouden tips in coronatijden

John Beijer (Beurspro) geeft aan welke aandelen en trends nu het meeste perspectief bieden op een fantastisch rendement en hij geeft u een heldere uitleg hoe u op deze trends kan inspelen.

De beurs beweegt heftig als gevolg van het coronavirus. Belangrijk voor de herstart van de wereldwijde economie is de snelheid van de vaccinaties en het afbouwen van de lockdowns in veel landen. Nu de rente nagenoeg op nul procent staat, lijken beleggers bereid meer risico te nemen tijdens de zoektocht voor rendement. Toch zien we de rente op staatsleningen de afgelopen periode hard oplopen.

Is dit een indicatie dat de periode van lage rentes voorbij is? Welke fondsen kunnen hiervan gaan profiteren en welke juist niet?

Ook dit jaar zien we tussen de fondsen onderling grote verschillen. De fondsen die het in 2020 zwaar hadden, zoals Aegon, ING en Shell maken dit jaar duidelijk een comeback. Moeten we de switch maken van technologiefondsen naar financiële waarden? Welke fondsen gaan profiteren van een herstart van de wereldwijde economie? John Beijer geeft aan welke aandelen en trends nu het meeste perspectief bieden op een fantastisch rendement en hij geeft u een heldere uitleg hoe u op deze trends kan inspelen.

Mocht het tij keren in de financiële markten, dan is het uitermate belangrijk om uw portefeuille te beschermen tegen dalingen: Ook dit zal aan bod komen tijdens deze masterclass. Na afloop heeft u Beijers ideale opstelling op zak om dit jaar een perfect rendement te maken en u heeft daardoor ook kans om uw rendement te verhogen.

Dit seminar wordt mogelijk gemaakt door Société Générale.

Masterclass: Gouden tips in coronatijden

Tijd: 10.00 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker: John Beijer

Senior Analist bij Beurspro

John Beijer is al meer dan 30 jaar betrokken bij de financiële sector en gespecialiseerd in turbo`s en factors. Hij is general manager van Beurspro. Deze onderneming verleent een divers scala van financiële diensten aan particuliere en professionele cliënten en richt zich met name op trading via algoritmes.

Daarnaast geeft hij zeer regelmatig zijn visie aan gerenommeerde partijen binnen de beleggingswereld waaronder DFT, BNR, RTL7, Belegger.nl en is hij regelmatig te zien als onafhankelijk analist tijdens (online) seminars voor Société Générale Beursproducten.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht