Masterclass: Handelen met seizoenspatronen

Beleggers kunnen slim gebruik maken van seizoenspatronen om eraan te verdienen. Tijdens deze masterclass doen Salah-Eddine Bouhmidi en Robbert Manders van IG deze patronen uit de doeken en vertellen zij hoe je daarmee kunt handelen.

De meeste beleggers kennen het gezegde ‘sell in May’ wel, maar er zijn nog tal van andere patronen waar ook minder geduldige beleggers aan kunnen verdienen. Wist u bijvoorbeeld dat de Nasdaq op de dag vóór Goede Vrijdag in 19 van de 20 afgelopen jaren hoger sloot dan het opende?

Dat soort patronen en hoe daarmee te handelen komen aan bod in deze presentatie.

Tijd: 11.00 uur

Spreker: Salah-Eddine Bouhmidi

Head of Markets bij IG

Salah-Eddine Bouhmidi is IG Head of Markets in zowel Nederland, Oostenrijk als Duitsland. Hij heeft meer dan 13 jaar ervaring op de financiële markten en richt zich vooral op de technische analyse.

Tijdens zijn Master in Finance hield hij zich bezig met kapitaalmarkttheorie en kwantitatieve methoden. Naast de psychologie van het handelen, ontwikkelt Bouhmidi verschillende handelsstrategieën.

Spreker: Robbert Manders

Marktanalist bij IG

Robbert Manders is marktanalist bij IG Nederland en heeft al meer dan 12 jaar ervaring met beleggen, waarvan sinds 2016 professioneel. Na het behalen van zijn Finance master bouwde hij ervaring op met verschillende analistenrollen binnen de ‘investment engine’ van een grote Nederlandse institutionele vermogensbeheerder en het schrijven van analyses voor een bekende Amerikaanse beleggingswebsite.

Manders’ voornaamste specialiteit is fundamentele analyse van aandelen.

