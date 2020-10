Masterclass: Het analyseren en traden van cryptocurrency

Bitcoin is een van de winnaars van dit zeer turbulente handelsjaar. In deze masterclass gaan Salah-Eddine Bouhmidi (IG) en Michael van de Poppe (BonSanca Crypto) in op de huidige en toekomstige situatie op de cryptocurrencymarkt.

De door COVID-19 gestegen marktvolatiliteit in combinatie met het gebrek aan alternatieven op de beurs, leidt ertoe dat risicovolle activaklassen zoals Bitcoin aan populariteit winnen. Bitcoin is sinds het begin van het jaar een van de meest winstgevende activaklassen. De digitale munt is momenteel + 54% meer waard dan aan het begin van het jaar. Volgens Salah-Eddine Bouhmidi en Michael van de Poppe komt dit vooral door de toenemende interesse van institutionele beleggers in cryptovaluta’s. In deze masterclass gaan deze twee experts in op de huidige en toekomstige situatie op de cryptocurrencymarkt. Bovendien wordt uitgelegd hoe de technische analyse en op volatiliteit gebaseerde handelsbenaderingen u ondersteunen in het omzetten van handelsmogelijkheden.

De masterclass ‘Het analyseren en traden van cryptocurrency’ vindt plaats om 10.45 uur. Klik hier voor een gratis ticket.

Michaël van de Poppe

Crypto-expert

Michaël van de Poppe is fulltime Cryptotrader bij de Amsterdam Stock Exchange. Daarnaast is hij coach bij zijn eigen bedrijf BonSanca en helpt hij mensen om een betere trader te worden.

Salah-Eddine Bouhmidi

Head of Markets bij IG

Salah-Eddine Bouhmidi heeft meer dan twaalf jaar ervaring in de financiële markten en houdt zich vooral bezig met technische analyse. Tijdens zijn Master in Finance (M.Sc.) hield hij zich bezig met kapitaalmarkttheorie en quantitatieve methoden. Naast de psychologie van het handelen, houdt Bouhmidi zich ook bezig met het ontwikkelen van handelsstrategieën.

Sinds 1 april 2020 is hij verantwoordelijk voor de gehele online en offline-communicatie en klantstrategie op het gebied van research, analyse en educatie van IG Europe voor Duitsland, Oostenrijk en Nederland.

