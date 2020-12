Masterclass VanEck: Is Bitcoin de toekomst van geld?

Bitcoin, het is niet meer weg te denken. Weerstanden verdwijnen. Met de VanEck Vectors Bitcoin ETN (exchange traded note) kan worden ingespeeld op de bewegingen van de markt.

Heeft beleggen in bitcoin een toegevoegde waarde? Martijn Rozemuller, Hoofd Europa bij VanEck en Jolien Brouwer, Business Development bij VanEck, bespreken de waarde van bitcoin. “De correlatie met traditionele beleggingscategorieën is laag. Dat biedt mogelijkheden om te diversifiëren. Maar beleggers moeten wel opletten in tijden van crisis, want dan heeft bitcoin een sterke correlatie met risicoassets en krijgt te maken met forse dalingen. Als iemand wil beleggen in bitcoin, dan adviseren wij om maximaal tussen de 1 en 3 procent van je portefeuille te beleggen in bitcoin.”

Martijn Rozemuller weerlegt de kritiek die bestaat op bitcoin als zou het geen waarde hebben. Volgens Rozemuller zijn er beleggingsproducten met een intrinsieke waarde als een aandeel in een bedrijf, maar er zijn ook producten met een monetaire waarde als goud, dollar en bitcoin. Er is een groot verschil tussen de dollar en bitcoin. De dollar kan alsmaar worden bijgedrukt terwijl bij de bitcoin sprake is van schaarste doordat er slechts 21 miljoen bitcoins beschikbaar zijn. “Het zal 100 jaar duren voordat ze allemaal zijn gemined”, zegt Jolien Brouwer.

Er is sprake van een toenemende belangstelling voor bitcoin en andere cryptovaluta. Regelgeving en settlement (gewaarborgde afwikkeling) van futures hebben de weg vrijgemaakt voor institutionele beleggers om te beleggen in deze asset. Bitcoin kan ook worden gebruikt voor heel iets anders dan een investering in een potentieel opgaande beweging. Bedrijven zouden bitcoin kunnen gebruiken om zich te hedgen tegen inflatie, meent Martijn Rozemuller.

Om gebruik te maken van de mogelijkheden met bitcoin is de VanEck Vectors Bitcoin ETN (exchange traded note) geïntroduceerd. “Omdat het slechts een onderliggende waarde heeft, moet het een ETN heten.” Maar in feite is er geen verschil met een ETF, omdat het een fysieke replica is doordat het fondsvermogen in bitcoin wordt belegd. Zie ook de video.

