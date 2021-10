Masterclass: Leer beleggen als Warren Buffett: in theorie & praktijk

Het ValueMachinesFund is opgericht door de oprichters van Beterinbeleggen.nl en is gebaseerd op de inzichten van ’s werelds meest succesvolle beleggers als Warren Buffett. De selectie van aandelen van het ValueMachinesFund is gebaseerd op bedrijven met een heel sterke competitive positie. De omvang in de portefeuille wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van de waardering.

Er wordt consequent belegd in 10 tot 50 verschillende aandelen. Een positie in één bepaalde onderneming zal maximaal 15% van het fondsvermogen beslaan. Er gelden wat potentiële beleggingen voor ValueMachinesFund betreft geen beperkingen ten aanzien van sectoren, de omvang van de ondernemingen of het land waarin ze gevestigd zijn.

Beleggingsfonds ValueMachinesFund brengt de value investing-filosofie in praktijk. De bedrijven waarin wordt belegd zijn te beschouwen als ‘machines’ die voortdurend aandeelhouderswaarde creëren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld goud waarbij van aandeelhouderswaardecreatie geen sprake is.

Kijk hier de presentatie terug die tijdens de BeleggersFair is gegeven: ttps://www.beleggersfair.nl/in-beeld/

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16657 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht