Masterclass: Leer de centrale banken kennen en begrijpen

Heel weinig mensen weten wat centrale banken zijn en waarom die doen wat ze doen. Die kennis is echter broodnodig voor uw beleggingsstrategie en daarmee uw rendement. Tijdens de volledig online BeleggersFair Kennis Update op 26 juni gaat OHV Vermogensbeheer dieper in op dit belangrijke thema.

Op 26 juni vindt de eerste volledig online editie plaats van de BeleggersFair Kennis Update; een dag vol interessante (gratis) webinars voor beleggers. Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer, geeft om 12.00 uur de masterclass ‘Beleggers, leer de centrale banken kennen en begrijpen!’.

Centrale banken zijn sinds de crisis in 2007/2008 niet weg te slaan van de voorpagina’s van de kranten en uit journaals. Zij hebben in 2008 de wereldeconomie van een nieuwe Grote Depressie gered. Hun macht en invloed is behoorlijk toegenomen en die invloed is sinds de coronacrisis nóg verder gestegen. In alle prijzen op de financiële markten zijn duidelijk hun vingerafdrukken te zien.

Wat de centrale banken echter ook zijn, zijn black boxes: heel weinig mensen weten wat die instellingen doen, waarom ze doen wat ze doen en hóe ze doen wat ze doen. De Europese Centrale Bank concludeerde onlangs bijvoorbeeld op basis van eigen onderzoek dat ‘hoewel veel Europeanen hebben gehoord van de ECB, slechts weinigen begrijpen echt wat we doen en zeker niet weten waarom we doen wat we doen’.

Beleggers kunnen het zich zeker niet permitteren níet te weten wat een centrale bank is en waarom die doet wat de bank doet. Die kennis is broodnodig voor je beleggingsstrategie en daarmee je rendement. Tijdens dit webinar schijnt Mujagić, het licht op die zeer belangrijke black box met een speciale nadruk op de verdieping van de muntunie in Europa (eurobonds), een voor het beleid van de ECB zeer belangrijke ontwikkeling.

