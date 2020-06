Masterclass: Plan ₿ Investeringen

De volatiliteit van de cryptomarkten biedt veel investeringskansen. Arthur Stolk van Icoinic vertelt daar alles over tijdens deze online masterclass op de BeleggersFair Kennis Update.

Op 26 juni vindt de eerste volledig online editie plaats van de BeleggersFair Kennis Update; een dag vol interessante (gratis) webinars voor beleggers. Arthur Stolk, Founder & CEO van Icoinic Digital Asset Management, geeft om 13.30 uur de masterclass ‘Plan ₿ Investeringen’.

Cryptocurrencies zijn dé assets, waar bitcoin de bekendste van is. Als crypto-enthousiasteling sinds begin 2013 heeft Stolk de mogelijkheden van de cryptomarkten al vroeg erkend. In deze masterclass geeft hij uitleg over de investeringskansen in de volatiliteit van de cryptomarkten.

