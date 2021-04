Masterclass: Roaring twenties 2.0 op komst

De economische, politieke en zelfs geopolitieke crisis waar de wereld mee te maken heeft, komt niet uit de lucht vallen. Tijdens deze masterclass blikt hoofdeconoom Edin Mujagić van OHV Vermogensbeheer terug naar het verleden, én vertelt hij waarom de toekomst er zonnig uitziet voor beleggers.

De huidige crisis is volgens Mujagić te herleiden tot een besluit genomen 50 jaar geleden, in de zomer van 1971! Hij stelt: “Het belangrijkste economische besluit sinds de uitvinding van het geld.”

Nadat we in deze masterclass daarop ingegaan zijn, zullen we onze blik verleggen naar de toekomst. Beleggen doe je met een horizon van minstens 5 jaar en het liefst langer. Dat is de regel die elke belegger wel eens gehoord heeft. De reden: op korte termijn zijn de markten volatiel. Dat hebben we de afgelopen tijd zelf meegemaakt.

Door de diepste crisis sinds de Grote Depressie en geopolitieke spanningen, is het anno 2021 niet al te moeilijk pessimistisch te zijn over de toekomst. Dat is, als je de economische historie niet kent. Ken je die wél dan is er juist volop reden optimistisch te zijn over de komende pak ‘m beet 10 jaren. Óók qua beleggingen. Vergeet niet: het donkerste uur is vlak voor de dageraad.

Tijd: 12.30 uur

Spreker: Edin Mujagić

Hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer

Edin Mujagić is hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer en heeft macro-economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich gespecialiseerd heeft in monetaire economie en de centrale banken. Daarnaast schrijft en spreekt hij regelmatig over in landelijke dagbladen en online platformen als FD, Telegraaf, IEX, VEB, Cashcow, BNR en Radio1.

Van zijn hand zijn ook boeken verschenen, waaronder ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’ (2009), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012) en ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016). In het voorjaar van 2021 verschijnt ‘Keerpunt 1971: over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei’.

