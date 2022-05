Masterclass Swing traden als een Pro door Van de Pas en Roessing

Moderne technieken rukken ook op bij beleggen. In deze masterclass wordt een app en de inzet van kennis besproken.

Traden: door Jordi van de Pas, oprichter Trade Academy

Traden is een actieve vorm van beleggen. Het grote verschil is de tijdshorizon. Technische analyse belangrijk hulpmiddel bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Risicomanagement is de doorslaggevende factor om winstgevend te zin.

Bij risicomanagement hoef je niet altijd gelijk te hebben. Het gaat om de balans. Beleggers wordt duidelijk gemaakt dat ze moeten werken met een stop loss en een target. In

APP gebruiken: door Jan Joris Roessing, oprichter Tradecoach,

Bij de opzet van de app van Tradecoach is sterk gekeken naar de inzet van kunstmatige intelligentie. De app volgt de koersen. Het is de bedoeling om daarmee een tweede bron van inkomsten te genereren. In de app maak je je eigen strategieën. Deze zijn voor maximaal 5 dagen. Trades worden afgesloten op vrijdag. Auto-trading doe je op je eigen rekening bij je eigen broker.

In de mastereclass wordt de app uitgelegd.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

