Waarom crypto’s? En de kansen!

Breng tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 10 december een virtueel bezoek aan deze crypto-masterclass. Allereerst vertelt Raoul Esseboom (Cryptotakkies) hoe crypto’s en de technologie daarachter werken. Bart van Campenhout (Beleggers Academy) leert vervolgens hoe je kunt beleggen in crypto-assets.

Raoul Esseboom legt in begrijpelijke taal uit hoe de wereld van bitcoin, blockchain en cryptocurrencies werkt. Hij vertelt hoe bitcoin werkt, wat blockchain is en waarom er verschillende soorten cryptocurrencies zijn. Maar ook waarom mensen bitcoin kopen en hoe de technologie achter cryptocurrencies werkt.

Ook de beleggingskansen van crypto worden belicht. Crypto-assets zijn uiterst disruptief en hebben als belegging daarom een enorm groeipotentieel. Dat maakt beleggen in crypto-assets onzeker en risicovol, maar het schept tegelijkertijd de kans op een mooi rendement. Bart van Campenhout maakt de ins en outs snel duidelijk in deze masterclass.

Masterclass: Waarom crypto’s? En de kansen!

Tijd: 12.15 uur

Tijd: 12.15 uur

Raoul Esseboom

Founder Cryptotakkies online leerplatform

Raoul Esseboom is oprichter van Cryptotakkies: een online leerplatform dat jongeren en jongvolwassenen praktische en theoretische tools biedt en ze inzicht geeft in de toekomst van het digitale geld en de onderliggende technologie: Blockchain.

Esseboom: “Als ex-voetballer begrijp ik hoe moeilijk het kan zijn om een stap te zetten in een wereld die je compleet vreemd is. Omscholingstrajecten zijn vaak saai en duren lang. Met Cryptotakkies willen wij nieuwe technologie leuk en vooral toegankelijk maken voor het jonge publiek zodat zij zich kunnen voorbereiden op hun toekomst.”

Bart van Campenhout

Co-founder Beleggers Academy

Bart van Campenhout is investeringssanalist bij Beleggers Academy en is nauw betrokken bij het produceren van de cursus Beleggen in Crypto Assets. Hier heeft hij fundamentele analyse geleerd van Maven 11, een van de grootste Europese crypto fondsen met meer dan €100m onder beheer.

Van Campenhout heeft twee jaar als investeringsanalist gewerkt bij Ardys, een vermogensbeheerder in Amsterdam. Hier heeft hij veel geleerd over de traditionele financiële industrie.

Van Campenhout heeft een twee master diploma’s op zak: financial management behaald aan Nyenrode Business Universiteit en chemical engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze rigide achtergrond draagt bij aan zijn analyses: een kloppend verhaal met keiharde cijfers.

