Masterclass: What’s next?

Tijdens deze masterclass vertelt Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) hoe beleggers kunnen inspelen op alle recente steunmaatregelen van overheden en centrale banken.

Centrale banken en overheden hebben er met grootschalige steunmaatregelen en stimuleringspakketten voor gezorgd dat veel van dat overvloedige geld over de beursvloer heen klotst. Hoe kun je daar als belegger met een langeretermijnfocus op inspelen en waar moet je op letten? Kom erachter tijdens deze virtuele masterclass met Martine Hafkamp.

Tijd: 10.30 uur

Spreker: Martine Hafkamp

Oprichter, eigenaar en algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer

Na haar studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam ging Martine Hafkamp (1967) aan de slag bij Aegon. Daar rondde zij de postdoctorale opleiding tot Beleggingsanalist af. Na Aegon en Stad Rotterdam maakte zij de overstap van institutioneel naar particulier vermogensbeheer. In het najaar van 2007 heeft zij, samen met haar zakenpartner Han Schulten een eigen bedrijf opgericht: Fintessa Vermogensbeheer. Vanaf 2008 is Fintessa uitgegroeid tot één van de grotere zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland.

Hafkamp is als vermogensbeheerder en beursanalist onder andere te horen en te zien bij BNR en Business Class. Ook schrijft zij columns over beleggen voor diverse bladen en beleggerswebsites. Ze is in de DSI-registers opgenomen als Senior Vermogensbeheerder en als Register Beleggingsanalist in de registers van CFA Society VBA Netherlands. Hafkamp is meervoudig winnaar van de Gouden Stier, de Oscar van de financiële wereld. Door de lezers van Cashcow.nl en het beleggerstijdschrift Cash is zij diverse malen verkozen tot de beste beleggingsexpert. Deze zelfde lezers hebben al negen jaar op rij Fintessa uitgeroepen tot de beste vermogensbeheerder.

