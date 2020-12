Masterclass Yieldt: Toetreding tot de kansrijke cryptomarkt

Yieldt belegt niet zonder succes in de cryptomarkt. Paul Mennema, directeur en oprichter: “Overal liggen kans en wij weten wanneer je die moet benutten. Dit heeft ons een rendement opgeleverd van meer dan 100% sinds begin 2020. In 2016 ben ik de cryptomarkt ingerold.”

De cryptomarkt kan als onderdeel worden gezien van de grote blockchainmarkt die volgens Mennema een omvang heeft van meer dan 1.000 miljard. De cryptomarkt is volatiel en tijdrovend voor investeerders.

Mennema: “Wij volgen de markt 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met als uitkomst 17 kansrijke cryptomunten in beheer. Onze selecties zijn gebaseerd op technische en fundamentele analyses.” Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de uitgevende organisatie, maar ook naar de marktgebieden.

Beleggers kunnen bij Yieldt meedoen vanaf 1.000 euro. “Risicomijdend beleggen in een risicovolle markt”, is datgene dat Mennema nastreeft. “We beleggen voor de lange termijn, nemen alleen long posities in zonder hefboom.” De portefeuille is gespreid.

Grote internationale, institutionele beleggers kunnen investeren in cryptovaluta’s. “De cryptomarkt is net als de aandelenmarkt een blijvertje.” Het verschil tussen een passief product is dat Yieldt volgens Mennema een actief beleid voert. Beleggers kunnen kiezen uit twee kostenmodellen voor het beheer.

Bekijk deze masterclass hier terug

Masterclass is gehouden tijdens BeleggersFair Kennis Update

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht