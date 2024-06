Matig presterende sportmerken hopen op topzomer

Een mandje aandelen van sportmerken waaronder Nike, Adidas en Puma leverde slechts 18% rendement op in vijf jaar. In eerdere drukke sportzomers steeg hun waarde echter met maar liefst 12%. Waar sommige topmerken moeite hebben, zagen Asics en Acushnet een fenomenale groei

De grootste sportmerken ter wereld hopen op een mooie plus deze sportzomer. Dat is geen overbodige luxe, blijkt uit een analyse van handels- en beleggingsplatform eToro. De Visie van hun marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

eToro creëerde een marktkapitalisatie-gewogen mandje met tien van de grootste sportmerken ter wereld. In de afgelopen vijf jaar leverde dit mandje slechts 18% rendement op voor beleggers – bijna een vijfde van de 88% die de S&P 500 in dezelfde periode noteerde. Het sportmandje heeft het de laatste tijd ook slecht gedaan, met een daling van 8% tot nu toe dit jaar, vergeleken met een 10% stijging van de S&P 500 en een 9% stijging van de FTSE 100. Toch is er hoop.

Uit de analyse van eToro bleek namelijk dat in de eveneens drukke zomers van 2016 en 2021 de waarde van de verschillende sportmerken tussen juni en augustus met 11-12% steeg, wat aanzienlijk beter was dan de grote indexen (zie tabel 3). In deze sportzomers waren sportmerken volop in beeld tijdens toernooien als het EK voetbal, de Copa América, de Olympische Spelen, de Tour de France, verschillende golfmajors en Wimbledon. Met nog een paar dagen te gaan voordat het EK voetbal begint en een zomer vol sportevenementen van start gaat, kunnen sportmerken mogelijk weer rekenen op een broodnodige stijging van de aandelenkoersen.

eToro-marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “In de komende maanden zullen de grootste sportmerken ter wereld een enorme exposure krijgen, doordat miljarden tv-kijkers afstemmen op het EK voetbal, de Olympische Spelen en andere grote sportevenementen die deze zomer plaatsvinden. Ze hopen dat de fortuinen die ze uitgeven aan sponsoring ervoor gaat zorgen dat de verkopen omhoog schieten en de aandelenkoersen een boost krijgen.

Dat is heel erg welkom gezien de achterblijvende prestaties die een aantal van deze bedrijven de afgelopen vijf jaar hebben laten zien. Waar veel sportmerken eerst profiteerden van een pandemieboost omdat consumenten extra geld hadden en minder dingen om het aan uit te geven, hebben verschillende grote sportmerken nu last van een post-pandemische kater, waarbij ook de kosten van levensonderhoud een rol spelen.”

Hoewel het mandje met aandelen de afgelopen jaren collectief slecht heeft gepresteerd, wisselen de rendementen van de individuele bedrijven sterk, waarbij niet alleen verliezers, maar ook grote winnaars opvallen.

Het Duitse zwaargewicht Adidas zag zijn waarde de afgelopen vijf jaar met 11% dalen. Dit valt in het niets vergeleken met het in Baltimore gevestigde Under Armour, dat in dezelfde periode meer dan 70% van zijn waarde verloor. De meer luxe en gespecialiseerde sportmerken hebben het veel beter gedaan. Het athleisure-merk Lululemon boekte in de afgelopen vijf jaar flinke koerswinsten (85%) en het populaire hardloopmerk Asics steeg met maar liefst 620%.

Jean-Paul van Oudheusden voegt toe: “Hoewel de komende maanden erg belangrijk zijn voor deze merken, zijn er ook structurele signalen dat ze goed gepositioneerd lijken voor een rally. De inflatie blijft afnemen, waardoor consumenten meer koopkracht krijgen, terwijl de aandelen worden verhandeld tegen een gemiddelde koers-winstverhouding van 24x. Dat is historisch gezien bijna een laagterecord, waardoor het mandje van aandelen in dat perspectief bezien relatief goedkoop is.”

“Het is ook goed om te kijken naar bedrijven in het mandje die het wel goed hebben gedaan. Vooral de fantastische prestaties van golfconglomeraat Acushnet en het Japanse Asics vallen op. Zij belonen aandeelhouders met rendementen van drie cijfers.”

Tabel 1. Sportmandje versus grote indices Indices Rendement YTD Rendement 1 jaar Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar Sportmandje -8% -5% 73% 18% FTSE 100 7% 9% 12% 15% S&P 500 10% 24% 25% 88% NASDAQ 11% 33% 125% 113%

**Gegevens van mei 2024. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Tabel 2. Prestaties van merken in het wereldwijde sportmandje Merk Rendement YTD Rendement 1 jaar Rendement 3 jaar Rendement 5 jaar Nike -14% -12% -32% 18% Adidas 24% 48% -23% -11% Puma -7% 2% -50% -11% Fila 1% 5% -29% -50% Asics 99% 132% 235% 620% Lululemon -41% -10% -6% 85% Under Armour -21% -5% -69% -70% Anta Sports 10% 3% -47% 78% Acushnet (Titleist, FootJoy) 2% 43% 22% 169% Amer Sports* (Wilson, Salomon) n/a n/a n/a n/a

* Amer Sports IPO op 1 februari 2024

** Gegevens van mei 2024. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Tabel 3. Prestaties van sportmandje in afgelopen drukke sportzomers Juni-augustus 2016 Juni-augustus 2021 Sportmandje 11% 12% S&P 500 4% 8% FTSE 100 9% 6% NASDAQ 5% 11%

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht