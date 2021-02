Matthew Dobbs (Schroders): ‘Azië, hoe nu verder’

Het is wel duidelijk dat Azië veel efficiënter en effectiever was in de aanpak van de coronacrisis. Maar wat ligt er in het verschiet voor deze regio. De Visie van Matthew Dobbs, Azië-specialist Schroders.

Het lukte Azië opmerkelijk goed om de toeleveringsketens aan te passen. De export bleef verrassend sterk en door efficiënt voorraadbeheer toonden bedrijfswinsten zich veerkrachtig en soms zelfs robuust. Dit betrof vooral alles wat met de virtuele wereld te maken heeft. De mix werd werd verder versterkt door een zeer gunstige wereldwijde liquiditeitsomgeving. De Amerikaanse Fed heeft met haar QE-programma en lage rente het financiële stelsel flink ondersteund. Dit ging gepaard met buitengewoon budgettair activisme van overheden om de inkomens van de burgers te ondersteunen.

Aangewakkerd

De zwakke dollar heeft het enthousiasme aangewakkerd, net als de toename van thematische beleggingen, onder meer omdat de pandemie de digitaliseringstrend, die al stevig in de lift zat, alleen maar heeft versneld. Op de Aziatische aandelenmarkten zijn bedrijven die profiteren van de groei in hun sector ruim vertegenwoordigd: computergaming, e-payments, e-commerce, elektrische voertuigen, maar ook bedrijven die de nieuwe trends mogelijk maken, zoals specialisten in robotica, kunstmatige intelligentie, en het testen en produceren van halfgeleiders.

Wat komt

Schroders blijft overtuigd van de perspectieven op de lange termijn voor Azië, ondanks de ruis op de korte termijn, zoals de spanningen tussen China en de VS en de politieke controverses in Noord-Korea, Myanmar en Hong Kong. Op de korte termijn oogt de outlook wellicht minder verleidelijk. De waarderingen in de regio zijn over het algemeen enigszins opgerekt, zodat het verwachte herstel van de bedrijfswinsten reeds goed door de consensus lijkt te zijn ingezien.

Ik verwacht ook dat de meeste regionale centrale banken en overheden een relatief conservatieve houding zullen blijven aannemen, onder aanvoering van China, dat onlangs haar bezorgdheid over al te uitbundige markten heeft geuit. Daarin kan ze gelijk hebben gezien de ‘zeepbelachtige’ waarderingen in sectoren zoals biotechnologie en producenten van elektrische voertuigen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15803 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht