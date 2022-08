Meeliften op de groei in private markten

De markt voor private equity is snel gegroeid als gevolg van de grote vraag naar alternatieve investeringen. Deze groei wordt weerspiegeld in de aandelenkoersen van beursgenoteerde investeringsfondsen die in deze activa beleggen, waarbij bedrijven als Blackstone en KKR de afgelopen vijf jaar koersstijgingen van respectievelijk 170% en 150% lieten optekenen.

Deze beursgenoteerde fondsen bieden beleggers de mogelijkheid om indirect een graantje mee te pikken van bedrijven met groot groeipotentieel die anders buiten het bereik blijven. Daar zitten ook Nederlandse bedrijven bij.

Zo kondigde Esdec Solar Group uit Deventer twee weken terug aan Blackstone binnengehaald te hebben als investeerder. De niet-beursgenoteerde specialist in zonne-energie wordt daarmee gewaardeerd op zo’n €2 miljard. Eerder dit jaar nam de eveneens Amerikaanse investeerder KKR fietsfabrikant Accell over. Door de kapitaalinjectie kan het Friese bedrijf de groeistrategie nu versneld uitrollen.

“Private equity-bedrijven hebben zich aangepast aan de veranderende marktomstandigheden van de afgelopen jaren en zijn uitgegroeid tot enorme, gediversifieerde wereldwijde vermogensbeheerders. Met circa 3600 miljard US-dollar aan dry powder om te investeren, kunnen we verwachten dat de sector zal profiteren van de recente daling in marktwaarderingen,” aldus eToro marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Via de Private Equity Smart Portfolio kunnen eToro-gebruikers blootstelling verwerven aan 14 beursgenoteerde vermogensbeheer- en beleggingsondernemingen die alternatieve activa beheren, waaronder Blackstone, The Carlyle Group, KKR en Apollo Global Management (volledige lijst). Deze firma’s beleggen op lange termijn, kunnen bogen op solide ROI’s en genereren hun inkomsten via een mix van beheersvergoedingen voor het toewijzen van activa en prestatievergoedingen op behaalde winsten.

