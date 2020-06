Meer huisdieren door corona

Het aantal huisdieren groeit al jaren gestaag, net als de bestedingen per huisdier. Deze trend is recessiebestendig gebleken en zal volgens beleggers van Robeco ook ten tijde van de Covid-19 pandemie doorzetten.

Fondsmanagers Jack Neele en Richard Speetjens van het Consumer Trends-team schatten de huidige omvang van de markt voor huisdierverzorging op 190 miljard dollar en de groei voor de periode van 2019 tot 2025 op jaarlijks 5%.

Ontwikkelde markten als de VS en Europa nemen het leeuwendeel van de markt voor hun rekening, maar landen als China maken een inhaalslag met groeipercentages in de dubbele cijfers. Gegeven de grote variëteit aan producten en diensten, zijn beleggingsmogelijkheden ruim voor handen – van bijvoorbeeld producenten van dierenvoer tot diergeneeskunde tot verzekeraars van huisdieren. “De recente groei aan huisdierenbezitters in sommige landen, gedreven door een toename van het aantal mensen dat meer aan huis gebonden is, kan vervolgens leiden tot een rugwind voor de sector.”

