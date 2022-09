Meer in Japan, minder in Europa

Met het einde van de zomer in zicht, vergroot Optimix zijn belang in het land van de rijzende zon: Japan. Ook zijn aandelen van ondernemingen die zich bezighouden met verduurzaming en van ondernemingen uit de grondstoffensector bijgekocht. De aankopen zijn gefinancierd door het belang in Europese aandelen terug te brengen. In Europa zal de energiecrisis de grootste impact hebben, zo verwachten de vermogensbeheerders van Optimix, en zal het recessierisico hoger zijn dan in andere regio’s.

De Bank of Japan maakte onlangs bekend dat het monetaire beleid de komende tijd ultra-soepel zal blijven. In tegenstelling tot de Verenigde Staten en Europa loopt de inflatie in Japan met slechts 2,6% (nog) niet de spuigaten uit. Japan heeft minder last van de energiecrisis dan Europa en ook de woonlasten stijgen er minder snel dan in Europa en de Verenigde Staten. Bovendien subsidieert de Japanse overheid naar schatting 50% van de goederen en diensten die in de consumenten prijsindex zijn opgenomen. Na het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel eind jaren tachtig is de rol van de overheid in Japan fors toegenomen. Diezelfde overheid leent dan ook al jaren tegen zeer lage rentetarieven. Ook dit jaar komt de rente in Japan nauwelijks van haar plaats. De Bank of Japan heeft haar beleidsrente niet verhoogd en gaat stug door met het opkopen van staatsobligaties.

Maar yen staat wel onder druk

Toch hangt aan het soepele monetaire beleid in Japan wel degelijk een prijskaartje. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, loopt voor op de ECB als het gaat om renteverhogingen en balansafbouw. Dat zien we terug in de waardedaling van 12% van de euro ten opzichte van de dollar. De Japanse valuta werd echter nog minder waard ten opzichte van de dollar, zo’n 20%. Ten opzichte van de euro verzwakte de yen dan ook met circa 8%. De koopkracht van Japanners in het internationale speelveld neemt dus af. Keerzijde is echter dat exporteurs profiteren van de zwakke yen. Japan kent nogal wat ondernemingen die hoogwaardige producten exporteren, denk bijvoorbeeld aan Hitachi, Komatsu en autofabrikanten als Toyota en Honda.

Japan heeft minder last van Europese problemen

Optimix verwacht dat de inflatiecijfers in de Eurozone en de Verenigde Staten de komende maanden iets lager zullen uitvallen. Dit geeft centrale bankiers de ruimte om hun toon wat te matigen en het zou ook wat lucht aan de yen kunnen geven. Daarnaast zal de winst van de grote Japanse exporteurs de komende tijd toenemen. Bovendien heeft Japan weinig hinder van de oorlog in Europa en de energiecrisis die Europa een kille winter kan bezorgen bezorgen. Op basis van bovenstaande lijkt het de vermogensbeheerders van Optimix aannemelijk dat Japanse aandelen de komende maanden bovengemiddeld zullen renderen.

Aandelen duurzaamheid en grondstoffensector ook interessant

Optimix heeft ook aandelen van ondernemingen die zich bezighouden met verduurzaming en van ondernemingen uit de grondstoffensector bijgekocht. De keuze voor duurzame aandelen is tweeërlei. Enerzijds is de noodzaak tot verduurzaming wereldwijd hoog. De weersextremen nemen overal toe met mislukte oogsten en onleefbare omstandigheden tot gevolg. In Europa is de urgentie tot ontkoppeling van Russische energiebronnen hoog. Het investeringspakket van de Amerikaanse regering, dat afgelopen maand werd geratificeerd, zal voor forse investeringen in duurzaamheid zorgen. Anderzijds zijn duurzame aandelen gevoelig voor de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. Een iets minder assertieve houding van de Federal Reserve en ECB, zoals Optimix verwacht de komende maanden, zou een extra en tevens welkome steun in de rug voor deze aandelencategorie zijn. Voor de verduurzaming zijn veel grondstoffen nodig, daarom gaat beleggen in de grondstoffensector hand in hand met beleggen in producenten van duurzame (energie-) oplossingen. De aankopen werden gefinancierd door het belang in Europese aandelen terug te brengen. De energiecrisis raakt Europa het hardst, waardoor het recessierisico hier hoger is dan in andere regio’s.

