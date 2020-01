Meer vertrouwen beleggers in AEX

Beleggers hoeven geen spannende opening van de nieuwe Europese beursweek te verwachten. In de premarket geen grote verschuivingen. De AEX (610,43) heeft in termen van de RSI beperkte ruimte voor een stijging.

De afwachtende houding wordt toegeschreven aan de ondertekening van het deelakkoord tussen China en de VS, de ontwikkelingen in Iran nadat het land heeft erkend vorig week een vliegtuig te hebben neergeschoten, en in de loop van de week de publicatie van economische cijfers.

Ook geen grote uitslagen in Azië. Nikkei +0,47%, Shanghai +0,06%, Australië -0,54% en Kospi +0,69%. Euro/dollar 1,1218. Euro/yuan 7,6776. Goud -0,19% op 1,557,20. Brent -0,05% op 64,95 dollar. Duitse Bunds -0,006 op min 0,200%. US Bonds -0,007 op 1,82%.

Ondanks de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en spanning die dit op de beurzen geeft, liep het vertrouwen van beleggers in januari verder op tot 4,8 (op een schaal van -10 tot +10) in het beursklimaat. Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer van januari. Het vertrouwen van beleggers ligt daarmee niet alleen opnieuw hoger dan in december maar bereikt daarmee ook het hoogste niveau sinds eind 2017.

