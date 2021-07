Meer volatiliteit op financiële markten

Beleggers moeten zich voorbereiden op meer volatiliteit op de financiële markten in de tweede helft van 2021. De economische groei houdt voorlopig aan. De Visie van Esty Dwek, Head of Global Market Strategy bij vermogensbeheerder Natixis Investment Managers Solutions.

De afgelopen weken zag Dwek de angst onder beleggers verschuiven van inflatie naar groei en weer terug, in combinatie met zorgen over de Delta-variant. Dwek wijst erop dat de groei in de VS en China waarschijnlijk al een hoogtepunt heeft bereikt, waardoor beleggers vrezen voor een sell-off op de markten.

Dwek zelf is positiever. Ze verwacht dat de economische groei de komende kwartalen aanhoudt en dat beleggers de komende maanden de vrees voor een sell-off zullen laten varen, aangezien de cijfers de onderliggende economische kracht bevestigen. “Hoewel we misschien voorbij de groeipiek zijn, betekent dit niet dat we laat in de cyclus zijn, noch dat er een scherpe vertraging op til is.”

Ze wijst er bovendien op dat het aantal corona-infecties wereldwijd toeneemt, maar dat dit nog niet heeft geleid tot significant meer ziekenhuisopnamen. “Dit is vooral het geval onder gevaccineerde personen, wat erop wijst dat de link is verbroken. Het aantal ziekenhuisopnames is wat ons betreft de factor om in de gaten te houden.”

Natixis IM is bullish voor wat betreft aandelen, aangezien de economische groei volgens de asset manager aanhoudt, de heropening van de economieën doorgaat en de Federal Reserve voorlopig het accomoderende beleid handhaaft. De yields op obligaties liggen volgens de strateeg te laag, maar zullen naarmate het vertrouwen onder beleggers in de economie groeit, stijgen. “We geloven dat de reflation trade weer op stoom komt en we behouden een voorkeur voor Europa, Japan, energie en financiële instellingen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16329 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht