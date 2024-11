Meer volatiliteit op komst

De enige zekerheid op de financiële markten momenteel is dat er veel onzeker is. Die onzekerheden worden veroorzaakt door geopolitieke ontwikkelingen zoals de voortdurende oorlog in Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten, maar toch vooral door de Amerikaanse verkiezingen, stelt Pilar Gomez-Bravo, beleggingsstrateeg voor obligaties bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS.

“Die verkiezingen en de mogelijke uitslag zijn vooralsnog geen belangrijke factor geweest op de markten. De impact op het begrotings- en het monetaire beleid, en dus de impact op de markten en de economie, zal afhangen van wie er uiteindelijk wint. Wij verwachten dat Kamala Harris in grote lijnen het beleid van Biden zal voortzetten, terwijl er meer onzekerheid is over Donald Trump 2.0. Zelfs als de resultaten bekend zijn komt er geen einde aan de onzekerheid, omdat de uitslag betwist zal worden. Het grootste risico voor beleggers is volgens ons een uitkomst waar de Republikeinen zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden winnen, omdat dit de onafhankelijkheid van de Federal Reserve in gevaar kan brengen.”

Pilar-Gomez stelt dat dit alles absoluut voor meer volatiliteit gaan zorgen, waardoor beleggers er goed aan doen defensief gepositioneerd te zijn. “Als er meer duidelijkheid is over de verkiezingsuitslag kunnen beleggers weer kijken naar bijvoorbeeld opkomende markten, en de Amerikaanse dollar.”

