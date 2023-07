Meest aangehouden aandelen onder eToro-gebruikers

Particuliere beleggers hebben in het tweede kwartaal massaal gekozen voor AI-gerelateerde aandelen, blijkt uit de onderzoeksresultaten van sociaal investeringsplatform eToro.

Het aantal gebruikers dat in Koninklijke Philips belegt steeg met 69% nadat het bedrijf door AI aangedreven software lanceerde in mei. Onder Nederlandse beleggers is de stijging nog hoger over het afgelopen kwartaal: 89% (een stijging van de 28e plaats in Q1 naar de 15e plaats in Q2 in meest aangehouden aandelen op het platform onder Nederlandse gebruikers). Particuliere beleggers die dit kwartaal trouw bleven aan big tech bleven hier de vruchten van plukken. Ook deze sector won in het tweede kwartaal verder aan terrein.

eToro keek naar de top 10 meest aangehouden aandelen op het platform (Tabel 1) en welke bedrijven de grootste proportionele verandering in aantal beleggers zagen aan het einde van het tweede kwartaal versus het einde van het eerste kwartaal (Tabel 2). Nederlandse beleggers bleven trouw aan big tech, met Tesla op de eerste plaats, gevolgd door Amazon en Nio. ASML kwam dit kwartaal de top 10 binnen, terwijl Alphabet en Meta van plaats wisselden.

Tabel 1. Meest aangehouden aandelen onder eToro-gebruikers in Nederland eind Q2 en Q1

Ranking Q2 2023 Bedrijf Ranking Q1 2023 1 Tesla Motors, Inc. 1 2 Amazon.com Inc 2 3 Nio Inc.-ADR 3 4 Apple 4 5 Microsoft 5 6 Alibaba-ADR 6 7 Alphabet 8 8 Meta Platforms Inc 7 9 NVIDIA Corporation 9 10 ASML Holding NV 11

eToro’s Global Market Strategist Ben Laidler, zegt: “Particuliere beleggers stonden vooraan bij de grote tech rally dit jaar, en ze lopen zelfs voor op de meeste institutionele beleggers. De zogenaamde ‘magnific 7’ van tech-aandelen behouden hun plek in de top tien van meest aangehouden aandelen op het platform.”

Als we naar de top 10 grootste stijgers bij eToro-gebruikers wereldwijd kijken, zien we verschillende bedrijven die zich focussen op AI. Particuliere beleggers hebben duidelijk geprobeerd te profiteren van de explosieve groei van deze sector. Zo steeg het aantal eToro-gebruikers wereldwijd dat aandelen van C3.ai bezit met 96% kwartaal-op-kwartaal.

Een ander aandeel dat een opvallende sprong maakte in Q2 was Manchester United. Een verklaring voor de stijging van 21% is dat particuliere beleggers hoopten te profiteren van de verwachte verkoop van de voetbalclub. Daarnaast keken beleggers naar verschillende aandelen die dit jaar in koers daalden, zoals Nikola, Enphase en CVS.

Aan de andere kant van het spectrum nam de populariteit in diverse aandelen af. EA (Electronic Arts) kwam terecht op de tweede plaats in de lijst van grootste dalers, met een verlies van 14% in eToro-gebruikers op het platform in Q2. Royal Caribbean Cruises verloor 11%, mogelijk als gevolg van beleggers die verkochten na de aanzienlijke koersstijgingen van dit aandeel.

Laidler voegt toe: “Het Chinese Meituan verloor het afgelopen kwartaal de meeste beleggers op het platform. Dit is een gevolg van de tegenvallende ontwikkeling van de plaatselijke economie – de Chinese aandelenmarkt liet de wereldwijde rally aan zich voorbij gaan en was het afgelopen kwartaal een van de slechtst presterende markten. We zien ook dat beleggers vooruitkijken en ondanks hun langlopende liefde voor technologie, toch Meta en Netflix afbouwen”.

Tabel 2. De grootste proportionele stijging en daling in aantal beleggers op het eToro-platform kwartaal-op-kwartaal

Grootste stijgers onder eToro-gebruikers wereldwijd Grootste dalers onder eToro-gebruikers wereldwijd Ranking Bedrijf Stijging gebruikers k-o-k als percentage Bedrijf Daling gebruikers k-o-k als percentage 1 C3.ai 96% Meituan -19% 2 Koninklijke Philips 69% Electronic Arts -14% 3 Siemens Energy 45% Royal Caribbean Cruises Ltd -11% 4 CVS Health Corp 45% Dell Technologies -11% 5 First Republic Bank 37% Sorrento Therapeutics -9% 6 Albemarle Corporation 24% Accelleron Industries Ltd -9% 7 UnitedHealth 24% GE HealthCare Technologies -8% 8 Enphase Energy 24% StoneCo Ltd -8% 9 Target Corp 21% Netflix -8% 10 Manchester United 21% Meta -7%

[1] Alle gegevens zijn juist na sluiting van de markt op vrijdag 30 juni 2023.

