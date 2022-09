Meest aangehouden aandelen wereldwijd

Augustus is alweer ten einde en dus gaan we weer terugblikken op wat er de afgelopen maand in de beleggingswereld is gebeurd. Deze keer heeft DeGiro een kijkje te geven in de keuken van de meest aangehouden aandelen in augustus.

Alle ogen gericht op Apple

Apple is het meest aangehouden aandeel in 10 landen en dus duidelijk erg populair onder onze beleggers. De andere landen lijken trouw te zijn aan bedrijven uit eigen land, met Shell in Nederland, Danske Bank in Denemarken, OTP Bank in Hongarije, CD Projekt in Polen en IAG in Spanje als meest aangehouden aandelen. Italië vormt hierop een uitzondering, met Alibaba als het meest aangehouden aandeel.

Apple is niet zomaar favoriet onder onze beleggers, er gebeurt veel rondom de techgigant. Om te beginnen heeft Apple Android ingehaald en is nu goed voor meer dan de helft van de smartphones die in de VS worden gebruikt. Bovendien organiseert Apple over een paar dagen zijn ‘Far Out’-evenement, waar het naar verwachting de nieuwe iPhone 14 en Apple Watch-modellen zal presenteren. We zullen moeten afwachten of de nieuwe iPhone 14 camera de hype waarmaakt.

Grootste koersbewegingen

Alpha Bank, een van de grootste banken van Griekenland, zag vorige maand de grootste koersstijging van alle aandelen op de kaart. Begin augustus maakte het bedrijf zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2022 bekend. Ondanks geopolitieke risico’s, onzekerheden rond de energiecrisis in Europa en de oplopende inflatie, rapporteerde Alpha Bank een winst van €117,3 miljoen.

GameStop, de detailhandelaar in videogames, was de verliezer met de grootste koersdaling. De aandelenkoers van GameStop vertoonde in de eerste helft van augustus een stijgende trend en begon daarna te kelderen. Dit volgde op het nieuws van 17 augustus dat GameStop-bestuurslid Ryan Cohen zijn belang in meme-aandeel Bed Bath & Beyond verkocht. AMC zag zijn koers hierna ook dalen. Deze ontwikkelingen laten wel zien hoe volatiel meme-aandelen zijn.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17650 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht