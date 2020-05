Meest verhandelde aandeel: Per land

Hoewel de aandelenmarkten in april minder turbulent leken, waren de consequenties van COVID-19 voor industrieën en bedrijven nog zeker zichtbaar.

Zo is de WTI-oliebenchmark voor het eerst onder nul gezakt. Daarnaast heeft Royal Dutch Shell haar dividend verlaagd, iets wat sinds de Tweede Wereldoorlog al niet meer gebeurd is. Overheden, bedrijven en individuen moeten zich allemaal aanpassen aan de uitdagingen en de ‘nieuwe norm’ die door de pandemie wordt veroorzaakt.

Omdat in sommige delen van de wereld de lockdowns versoepeld zijn en regeringen hun economieën ondersteunden, sloot april beter af dan maart. Zowel de EURO STOXX 50 als de S&P 500 eindigden april positief met respectievelijk 5,06% en 12,68%.

Meest verhandelde sector

Vanwege Tesla’s sterke aanwezigheid op de kaart deze maand, is de auto-industrie opnieuw de meest verhandelde sector. Hoewel de aandelenkoersen nog steeds zijn gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van 917,42 dollar in februari, stegen de koersen in april met bijna 50%.

Tesla publiceerde aan het einde van de maand de resultaten van het eerste kwartaal. Ondanks de beperkte productie als gevolg van de thuisblijfmaatregelen, zag het bedrijf voor de derde keer op rij kwartaalwinst die zelfs de schattingen van analisten overtrof.

De CEO van deze fabrikant van elektrische auto’s, Elon Musk, sprak openbaar zijn mening uit over de lockdowns om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Hij geeft aan deze restricties fascistisch en niet democratisch te vinden. De enige Amerikaanse assemblagefabriek van hun ‘Model 3’ bevindt zich in Californië, waar de thuisblijfmaatregelen tot eind mei zijn verlengd. Musk zegt dat dit een risico creëert, maar dat Tesla ‘’de storm’’ aan kan.

Grootste koersverandering

Van de bedrijven op de kaart was Novacyt het aandeel met de grootste koersverandering, met een stijging van 110,36% in april. Novacyt is een Frans biotechnologiebedrijf dat zich richt op klinische diagnostiek. Novacyt meldde dat het per 28 april 2020 voor meer dan 103 euro miljoen aan testen voor COVID-19 heeft verkocht of bestellingen heeft ontvangen.

Net als vele andere bedrijven heeft Novacyt zich ingezet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De afdeling moleculaire diagnostiek, Primerdesign, heeft een test ontwikkeld die de aanwezigheid van het type Coronavirus uit 2019 kan detecteren. Andere testen voor het virus zijn naar verluidt minder specifiek en kunnen tot verkeerde uitkomsten leiden. Op 8 april 2020 plaatste de World Health Organisation (WHO) de test op de lijst van aanbestedingen voor dat jaar. Een voorwaarde om een jaar op deze lijst te mogen blijven staan, is dat de omstandigheden niet mogen veranderen. Na de aankondiging van de WHO stegen de aandelenprijzen met meer dan 22%.

