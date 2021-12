Meest verhandelde aandelen in november

Nu we de laatste maand van het jaar ingaan, is het tijd om terug te blikken op november. Amerikaanse en Europese aandelen daalden door de onzekerheid rond de Omicron-variant van het coronavirus. De S&P 500 en de EURO STOXX 50 sloten de maand af met dalingen van respectievelijk 0,83% en 4,41%. De grootste winnaars en verliezers van november.

Nieuwkomer op de kaart

Vestas Wind Systems, beter bekend als Vestas, was het meest verhandelde aandeel onder onze Deense klanten en maakte zijn debuut op onze kaart. Het bedrijf is gevestigd in Denemarken en houdt zich bezig met de ontwikkeling, fabricage, verkoop en service van windturbines.

De aandelenkoersen van Vestas hebben in november een paar klappen gekregen. Aan het begin van de maand verlaagde het bedrijf voor de tweede keer dit jaar zijn vooruitzichten voor 2021, waarbij het zich beriep op hogere kosten en aanbodbeperkingen. Na de aankondigingen daalden de aandelenkoersen met maar liefst 14%. Vervolgens maakte Vestas op 20 november bekend dat het getroffen was door een cyberaanval, waardoor gegevens waren gecompromitteerd. Als gevolg daarvan moest het bedrijf de IT-systemen van meerdere bedrijfsonderdelen en locaties stilleggen. De aandelenkoersen eindigden de maand in het rood met 20,95%.

De bedrijven met de grootste koersbewegingen in november, waren Valneva en Evolution AB

Aan de positieve kant stond Valneva. Het is een Frans biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en commercialisering van profylactische vaccins. In november kondigde Valneva een aankoopovereenkomst aan met de Europese Commissie voor de levering van maximaal 60 miljoen doses van haar Covid-19 vaccinkandidaat VLA2001 over een periode van twee jaar. De overeenkomst werd goed onthaald door beleggers. Koersen sloten de maand af met een stijging van 45,56%.

Het Zweedse online gokbedrijf Evolution was aan de verliezende hand. De aandelenkoersen kelderden in november met 31,56% omdat Evolution ervan werd beschuldigd zaken te doen met landen die onder Amerikaanse sancties vallen. Evolution reikte de hand aan toezichthouders in New Jersey, waar het een licentie heeft, en startte een intern onderzoek, dat op het moment van schrijven nog gaande is.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

