Meeste rendement uit je hypotheek halen

Eén van de grootste verplichten die je zult aangaan is je hypotheek. Het is dus ook belangrijk om dan het meeste rendement hieruit te halen.

De laagste rente is van groot belang, maar uiteindelijk zijn er meerdere factoren die een rol kunnen spelen bij de keuze van de juiste hypotheek. Door de juiste hypotheekvorm te kiezen, extra af te lossen en gebruik te maken van Nationale Hypotheek Garantie kun je flink besparen op je totale hypotheeklasten. In dit artikel delen we handige tips om het meeste rendement uit je hypotheek te halen en zo je financiële toekomst te verzekeren. Ontdek hoe ook jij jouw hypotheek slim kunt inzetten!

Kies de juiste hypotheekvorm

Er zijn verschillende hypotheekvormen waaruit je kunt kiezen, zoals de annuïteiten hypotheek, de lineaire hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek. Het is belangrijk om de hypotheekvorm te kiezen die het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een lineaire hypotheek als je graag snel wilt aflossen en een lager rentepercentage wilt. Als je veel vrijheid wilt, kun je het beste voor een aflossingsvrije hypotheek gaan. Hierbij betaal je maandelijks, zoals de naam al zegt, de rente en de rest moet op de einddatum afgelost zijn. De hoogte van je hypotheek speelt ook een rol bij de keuze van je hypotheekvorm. Daarom is het verstandig om eerst de maximale hypotheek berekenen en op basis daarvan je hypotheekvorm te kiezen.

Vergelijk hypotheekrentes

De hypotheekrente kan per aanbieder verschillen en kan daardoor invloed hebben op je maandlasten en het totale bedrag dat je uiteindelijk betaalt voor je hypotheek. Het is daarom verstandig om de rentes van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Zo kun je de beste rente en voorwaarden vinden die bij jouw situatie passen. Wil je passend advies bij jouw persoonlijke situatie? Dan is het aan te raden om een hypotheekadviseur te benaderen.

Verlaag je rente met NHG

Met de Nationale Hypotheek Garantie kun je in aanmerking komen voor een lagere rente op je hypotheek. Dit komt doordat de bank meer zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald. Hierdoor kunnen zij een lagere rente aanbieden. De korting op jouw rente kan wel oplopen tot 1 procent, op de lange termijn kan jou dit veel geld schelen. Een ander voordeel van de NHG is dat deze extra bescherming biedt bij eventuele financiële tegenslagen.

Extra aflossen

Door extra af te lossen op je hypotheek kun je de totale kosten van je hypotheek verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door jaarlijks een extra bedrag af te lossen of door gebruik te maken van een eenmalige aflossing. Let er wel op dat er vaak boeteclausules verbonden zijn aan extra aflossen.

