Meevallende cijfers Ahold Delhaize

Ahold Delhaize heeft de verwachtingen overtroffen, meent eToro-marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De kwartaalomzet is gestegen met 7%, mede door 15% groei in online verkopen. De klantgerichte aanpak onderscheidt de grootgrutter van de concurrentie. Op de beurs profiteert Ahold van een voorkeur voor Europese kwaliteitsaandelen.

Omzetgroei hoger dan verwacht

De sector consumptiegoederen is tot nu toe relatief immuun voor de handelsoorlog die door de Verenigde Staten is ontketend. Binnen de sector zelf maakt Ahold Delhaize steeds duidelijker het verschil met een sterk op klanten gerichte aanpak. De omzetgroei van 7% in het eerste kwartaal van 2025 werd gedragen door zowel de VS als Europa, waarbij met name de 15% groei van de online verkopen opvallend was. De lagere operationele marge van 3,8% kan daardoor worden gezien als een succesvolle investering in groei en versterking van de organisatie.

Klantfocus werpt vruchten af

De omzetstijging werd positief beïnvloed door de consolidatie van de Roemeense supermarktketen Profi (+3%) en negatief door het sluiten van een aantal Stop & Shop-winkels in de VS (-1%). Daarnaast won Ahold Delhaize marktaandeel met de introductie van meer huismerkproducten, die het steeds vaker winnen van A-merken op basis van prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij zorgt met name de focus op gezonde voeding voor een trend waarmee het concern nog jarenlang vooruit kan. Klantgerichtheid komt ook tot uitdrukking in de toenemende vaste klantenkorting, naar het model van de Amerikaanse giganten Amazon, Walmart en Costco, in combinatie met een steeds betere afstemming tussen de winkels en onlineverkoopkanalen. Ook hier is de rek voorlopig nog niet uit.

Aandeel profiteert van voorkeur voor Europese kwaliteitsaandelen

Door de sterke operationele resultaten en het vasthouden aan de eerder afgegeven doelstellingen voor 2025 wordt het aandeel Ahold Delhaize vandaag op de beurs, kort na opening, beloond met een plus van 4%. De koers van €38 betekent een stijging van 20% in dit kalenderjaar. Het gat met Europese sectorgenoten zoals Carrefour en Tesco wordt daarmee verder vergroot. Ahold Delhaize profiteert ook van zijn plek in de toonaangevende Euro STOXX 50 Index, die wordt vaak gevolgd door grote beleggers die geld willen verplaatsen van de VS naar Europa. Ten opzichte van Amazon en Walmart heeft Ahold Delhaize nauwelijks Chinese producten in de schappen liggen.

Ahold Delhaize voor beleggers: kansen en risico’s

Door de stevige koersstijging dit jaar is het aandeel Ahold Delhaize inmiddels gevoelig voor een correctie. Aanleiding daartoe zou een ommekeer in het sentiment ten aanzien van de handelsoorlog kunnen zijn, waardoor in de sector consumptiegoederen wordt teruggedraaid naar Amerikaanse achterblijvers van het moment. Ondernemersrisico’s zijn er ook, bijvoorbeeld in de vorm van de cyberaanval in de VS waarover het concern in april berichtte. Ook zal in Zaandam met argusogen worden gekeken naar de politieke ontwikkelingen in Roemenië. Daar staat tegenover dat Ahold Delhaize zich met de toegenomen beurswaarde steeds beter positioneert om een leidende rol te spelen bij een verdere consolidatie van de sector, waarbij schaalvoordelen en investeringen in technologie steeds belangrijker worden.

Eddy Schekman: De predictive ranges zijn door de krachtige koersbeweging omhoog opgeschoven naar een bovengrens van 41,71 euro.

