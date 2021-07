Meevallende cijfers Facebook, maar koers daalt

Facebook heeft beleggers niet gerust kunnen stellen. De koers daalde gisteren in de nabeurs met 3,5% naar 360,40 dollar.

Facebook publiceerde gisteren een mengeling van tegengestelde krachten. De winst per aandeel van 3,61 dollar is hoger dan de raming van 3,03 dollar. De omzet van 29 miljard dollar ligt nauwelijks boven de raming van 28 miljard dollar. Van enige groei van het aantal actieve gebruikers is geen sprake. Dat is weinig opbeurend.

Groei van Facebook is in feite gebaseerd op het verzamelen en gebruiken van digitale informatie. Daar wordt steeds meer een stokje voor gestoken via regelgeving en aanpassingen op platforms, hetgeen volgens de onderneming voor de nodige tegenwind zal zorgen. Zo hebben gebruikers van Apple’s IOS na de update van 14.5 meer controle over wat apps kunnen vergaren. Groeimogelijkheden ziet de onderneming vooral door het creëren van een eigen digitale wereld (metaverse).

Ik zou metaverse als een echte groei-impuls zien als ik nog demonstraties, shops en internetcafés zou zien waar mensen een camerahelm dragen, maar dat is niet zo. Metaverse is praktisch gesproken niets anders dan een route om onder regelgeving onderuit te komen door ze naar het ‘dark web’ van Facebook te lokken. Het zal wel aan mij liggen maar ik krijg nog steeds maagkrampen als ik aan Facebook denk.

Het aandeel noteert 28,0 keer de geraamde winst. De onderneming denkt dat het zich kan veroorloven om geen dividend uit te keren bij een nettomarge van 36%. Dat is een ongewenste vorm van gierigheid.

