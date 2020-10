Meevallende winst Microsoft

De koers van Microsoft is in de nabeurs licht gedaald na de publicatie van de kwartaalcijfers. Het aandeel verloor in de nabeurs 1,7% op 209,70 dollar.

De gepubliceerde resultaten zijn goed en meevallend. De winst per aandeel van 1,82 dollar is flink hoger dan de geraamde 1,54 dollar. Ook de omzet van 37,2 miljard dollar is meer dan de 35,7 miljard dollar waarop analisten hadden gerekend. Het zwakke zit echter bij de vooruitzichten. De omzetgroei zal afzwakken van 12% in de verslagperiode naar 8% in het nieuwe kwartaal.

Het aandeel wordt verhandeld tegen 37 keer de winst bij. Dat is geen lage waardering. Groei mag dan niet tegenvallen. Er zijn echter wat barstjes ontstaan. Kijk ook eens naar de grafiek. De koers beweegt zich vrijwel parabolisch sinds 2013. Voor de lange termijn ligt een steun op 150 dollar, een niveau dat door fundamenteel ingestelde beleggers snel zal worden weggewimperd.

