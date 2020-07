Meevaller AkzoNobel. Koers kan met nog 9% omhoog

Verfmaker AkzoNobel lijkt snel uit het dal te krabbelen.

In juni daalde de omzet met nog slechts 5% na een daling van 30% in april en 20% in mei. In China ligt de verkoop weer op het niveau van voor de uitbraak van de crisis. De verkoop van verven voor de autoindustrie en luchtvaart ligt wereldwijd nog zwaar onder druk. De afgelopen maanden stortte bovendien de verkoop van huis-, tuin- en keukenverven in.

Het resultaat is dat de coronacrisis een minder diep gat in de resultaten slaat dan eerder werd gedacht. De omzet zal in het tweede kwartaal met bijna 2 miljard euro in het tweede kwartaal 19% lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst daalt met 22% naar 238 miljoen euro. Dit meldt de onderneming vooruitlopend op de publicatie van de kwartaalcijfers op 22 juli.

Het aandeel AkzoNobel noteert 84,48 euro. Er is charttechnisch ruimte voor een stijging naar 92 euro, de oude top die 9% boven het huidige niveau ligt.

