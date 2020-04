Meevaller AkzoNobel leidt tot hogere koers

Verf- en coatingmaker AkzoNobel heeft het eerste kwartaal de omzet zien dalen van 2,2 miljard euro vorig jaar naar 2,0 miljard euro, maar de brutowinst steeg met 31% tot 214 miljoen euro.

De impact van de pandemie wordt in het tweede kwartaal nog veel groter, verwacht topman Thierry Vanlancker. “In het eerste kwartaal is die vooral beperkt tot Azië en China. In het tweede kwartaal is Covid-19 verspreid over meerdere regio’s, met name de belangrijke markten Europa en de Verenigde Staten.” De topman verwacht de groeistrategie weer makkelijk op te kunnen pakken na de crisis.

Bandbreedte

Het aandeel staat 6,6% hoger op 66,24 euro. Beleggers zijn tevreden dat na de crisis de onderneming weer het gezonde pad van groei zal bewandelen. Op dagbasis ligt de bovengrens op 69 euro en op weekbasis op 105 euro. De toekomst voor het aandeel ziet er gelikt uit.

