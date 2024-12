Megatrends ook volgend jaar gunstig voor Amerikaanse aandelen

Volgens BlackRock zullen ook in 2025 megatrends, zoals de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), de economische cyclus blijven domineren. De Amerikaanse vermogensbeheerder blijft daarom vasthouden aan zijn ‘pro-risicohouding’ en verhoogt, vooral vanwege het AI-thema, de weging van Amerikaanse aandelen in portefeuilles.

Dit schrijven de strategen van het BlackRock Investment Institute (BII) in de zojuist gepubliceerde Global Outlook 2025. Ze gaan ervan uit dat het AI-thema zich verder zal verbreden en dat dit ook buiten de technologiesector winnaars in het bedrijfsleven zal opleveren. Verder verwachten ze dat de inflatie en de rentetarieven boven de niveaus van vóór de pandemie zullen blijven.

De strategen constateren dat in 2024 opnieuw werd bevestigd dat we ons niet in een standaard conjunctuurcyclus bevinden. AI en macrocijfers waren belangrijke motoren achter het sentiment: de inflatie daalde zonder groeivertraging, en typische recessiesignalen bleken loos alarm. Wel leidde dit tot volatiliteit, omdat markten nieuwe gegevens bleven interpreteren door de bril van een standaardcyclus.

In veel landen staan nieuwe regeringsleiders aan het roer, vaak met een mandaat voor politieke en economische hervormingen. Dit kan ertoe leiden dat de volatiliteit verder toeneemt. Financiële markten kunnen hierbij een rem vormen op extreem beleid, zoals bij onhoudbare begrotingen. Toch zien de BlackRock-strategen weinig beperkingen voor aandelen, en verwachten ze dat de risicobereidheid eerder zal toenemen dan afnemen.

Beleggers zullen echter selectiever moeten worden. De strategen stellen dat het denken over rendement verandert. Omdat de vooruitzichten voortdurend verschuiven, zullen portefeuilles dynamischer moeten worden ingericht.

De pro-risicohouding leidt tot een verhoging van de overweging in Amerikaanse aandelen en het AI-thema. De strategen denken niet dat de hoge waarderingen van Amerikaanse aandelen snel zullen leiden tot een herwaardering, maar ze houden wel in de gaten of markten niet overenthousiast raken.

Ten aanzien van internationale aandelenmarkten prefereren de strategen Japan (overwogen) boven Europa (onderwogen). Ze adviseren de weging in langlopende Amerikaanse Treasuries te verlagen vanwege het risico van een oplopende langetermijnrente. Over private markten zijn ze positiever geworden, vooral omdat de megatrends grote investeringen in infrastructuur vereisen.

Geschreven door: Eddy Schekman



